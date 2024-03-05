Слуцкая ответила, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду-2024

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая считает, что российским спортсменам нужно принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести дополнительные параметры отбора для россиян, желающих выступить на Играх в нейтральном статусе. Подчеркивается, что согласие с текущими требованиями МОК может привести к нарушению законов РФ. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Вообще Олимпиада — это для меня такой праздник спорта. Так здорово там оказаться! Вокруг все в хорошем настроении, яркие, гуляют. И мне так больно, что этот семейный праздник превратился в… Просто превратился. Сейчас такого нет. И так грустно, что наши ребята, которые защищают честь такой могучей страны… Это ведь единственные соревнования, на которых говорят: “Representing Russian Federation” (“Представляет Российскую Федерацию” — англ.). Как красиво звучит! Почему российские спортсмены этого лишены… Так жалко», — сказала Слуцкая в интервью трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной, которое опубликовано на YouTube-канале «Без воды».

«Сейчас меня опять закидают, но если есть возможность, надо выступать на Играх. Мы своих героев знаем в лицо, кто бы что ни говорил. Болеем за них и знаем, что они представляют Российскую Федерацию», — добавила Слуцкая.