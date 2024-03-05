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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкая ответила, нужно ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду-2024

Слуцкая считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду-2024.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая считает, что российским спортсменам нужно принять участие в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести дополнительные параметры отбора для россиян, желающих выступить на Играх в нейтральном статусе. Подчеркивается, что согласие с текущими требованиями МОК может привести к нарушению законов РФ. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Вообще Олимпиада — это для меня такой праздник спорта. Так здорово там оказаться! Вокруг все в хорошем настроении, яркие, гуляют. И мне так больно, что этот семейный праздник превратился в… Просто превратился. Сейчас такого нет. И так грустно, что наши ребята, которые защищают честь такой могучей страны… Это ведь единственные соревнования, на которых говорят: “Representing Russian Federation” (“Представляет Российскую Федерацию” — англ.). Как красиво звучит! Почему российские спортсмены этого лишены… Так жалко», — сказала Слуцкая в интервью трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной, которое опубликовано на YouTube-канале «Без воды».

«Сейчас меня опять закидают, но если есть возможность, надо выступать на Играх. Мы своих героев знаем в лицо, кто бы что ни говорил. Болеем за них и знаем, что они представляют Российскую Федерацию», — добавила Слуцкая.

МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр. Глава ОКР Станислав Поздняков позднее заявил, что условия МОК неприемлемы для подавляющего большинства российских спортсменов, лишь единицы из них согласятся на участие в Играх.

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