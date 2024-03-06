Российских спортсменов не допустят на церемонию открытия Паралимпиады в Париже
Россияне выступят на Паралимпийских играх в Париже вне зачета.
Россияне выступят на Паралимпийских играх в Париже вне зачета.
ТАСС, 6 марта. Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустит российских и белорусских спортсменов до участия в церемонии открытия Паралимпиады в Париже. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Россияне и белорусы выступят на Паралимпийских играх в нейтральном статусе. Награды, завоеванные атлетами из этих стран, не будут учтены в общем медальном зачете.
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.