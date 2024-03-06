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15:24 (мск), источник: ТАСС

Российских спортсменов не допустят на церемонию открытия Паралимпиады в Париже

Россияне выступят на Паралимпийских играх в Париже вне зачета.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 6 марта. Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустит российских и белорусских спортсменов до участия в церемонии открытия Паралимпиады в Париже. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Россияне и белорусы выступят на Паралимпийских играх в нейтральном статусе. Награды, завоеванные атлетами из этих стран, не будут учтены в общем медальном зачете.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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