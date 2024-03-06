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16:14 (мск), источник: ТАСС

Предварительный состав российской делегации на Паралимпиаду составляет 225 человек

Среди них 125 спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Предварительный состав российской делегации на Паралимпийские игры 2024 года в Париже составляет 225 человек, в том числе 125 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Учитывая все критерии и обстановку, предварительно состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов, — говорится в сообщении. — Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования и порядком распределения организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже прямых приглашений».

По обновленным данным ПКР, шансы на завоевание квалификационных квот остаются в 6 из 22 видов спорта: в легкой атлетике, пулевой стрельбе, тхэквондо, триатлоне, теннисе на колясках и настольном теннисе. Еще по трем видам спорта можно получить квоту только по прямому приглашению Международного паралимпийского комитета (МПК) и международных спортивных федераций: в пауэрлифтинге, дзюдо и стрельбе из лука.

Ранее МПК утвердил критерии участия россиян и белорусов в Паралимпиаде. Им разрешено соревноваться только в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Играх запрещена любая национальная символика России и Белоруссии, к участию не допустят спортсменов, поддерживающих СВО или имеющих действующий контракт с органами национальной безопасности.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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