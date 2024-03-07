«Россияне должны оплатить оценку своей лояльности». Новые издевательства над нашими паралимпийцами

Международный паралимпийский комитете (IPC) опубликовал правила участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии в Играх-2024. Эта замечательная организация дважды полностью запрещала выступление россиян (в Рио-2016 и Пекине-2022) и на сей раз пошла на уступки только после решения собственного трибунала. Однако еще неизвестно, что лучше — остаться дома или выполнять 35 дискриминационных пунктов, приготовленных IPC для тех паралимпийцев с российскими или белорусскими паспортами, кто решится на поездку в Париж. «Вам на Играх будут не рады», — это самая мягкая характеристика документа, подготовленного международным комитетом.

Дискриминация по национальному признаку

Первым делом IPC повторяет правила, которые ранее озвучивал для нейтральных атлетов из России Международный олимпийский комитет:

— запрет на флаг, гимн и любые символы, ассоциирующиеся со страной и ее регионами (отдельно упомянуты буква Z и цвета георгиевской ленты);

— запрет на участие представителей командных видов спорта и коллективных дисциплин (россияне и белорусы допущены только в рамках личного зачета);

— запрет на участие спортсменов, имеющих контракт с военными структурами или органами национальной безопасности (в том числе, видимо, ветеранов СВО);

— запрет на участие спортсменов, активно поддерживающих конфликт на Украине (по этому поводу обещана отдельная проверка, причем оплатить ее должны Национальные паралимпийские комитеты России и Белоруссии);

— запрет членам исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) присутствовать на Играх в любом качестве, в том числе в виде вспомогательного персонала;

— запрет на любые командные проявления делегации, в том числе на участие в церемониях открытия и закрытия.

В принципе все эти меры были плюс-минус ожидаемы и вызывали справедливый гнев российской стороны.

«Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку, — говорится в заявлении ПКР. — Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны или радуются победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран».

— Международный паралимпийский комитет всегда занимал крайне трусливую позицию. Они не ориентировались на свои внутренние решения, они внимательно ориентировались на МОК и другие организации, — отметил в разговоре с «СЭ» бывший министр спорта России Павел Колобков. — С одной стороны, не допускать наших спортсменов в любом качестве — это неправильно. С другой стороны, они все хотят, чтобы наше участие было совсем незаметное, чтобы этого никто не увидел. Это выглядит странно. Наверное, они очень боятся, что наши спортсмены как единая команда будут пользоваться большой поддержкой. Они максимально не хотят этого допустить. Паралимпийский комитет давно растерял свои качества как самостоятельная организация.

Вставление иголок под ногти

Надо сказать, что с 2017 года, когда Международная федерация легкой атлетики впервые в истории придумала для россиян нейтральный статус, мы навидались всяких «правил поведения» — и дурацких, и унизительных. Увы, IPC нынешними критериями внес немалый вклад в этот незаконный креатив. Всем, кто нарушит регламент, установленный для нейтралов в Париже, грозит немедленная дисквалификация с аннулированием результатов и, видимо, высылка не только из Паралимпийской деревни, но и из Франции. Среди изуверских правил, возникших в головах международных чиновников, достойны упоминания следующие:

— нейтральные спортсмены из России и Белоруссии будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes — нейтральные паралимпийские атлеты);

— награды нейтралов не будут занесены в медальный зачет Паралимпиады, а если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, то будет звучать гимн IPC;

— форма для NPA будет отдельно утверждена международным комитетом. На ней должны отсутствовать национальные цвета, флаги, название страны и любые национальные символы и слоганы, ассоциирующиеся с Россией и Белоруссией, а также военный брендинг;

— спортсменам запрещено наносить национальные символы на свое тело (это относится к цвету волос, татуировкам и лакам для ногтей), на одежду и обувь, на украшения, резинки для волос и на сумки. Данное правило действует на любом официальном объекте Игр, включая Олимпийскую деревню, тренировочные площадки, микст-зоны, транспорт и даже аэропорты прибытия-убытия;

— отдельно прописан запрет на политические заявления и пение (а также насвистывание) национального гимна. А также на транспаранты, плакаты и вывески с национальной символикой;

— нейтральным спортсменам запрещены заявления от «кого-либо, кроме себя как личности». Здесь речь, видимо, идет о перепостах в социальных сетях или чьих-то цитатах во время общения с медиа.

Конечно, это еще не предел. Помнится, в прошлом россиянам запрещали указывать принадлежность к России в профилях соцсетей, фотографироваться с болельщиками в цветах российского флага и еще много всего. Однако в отношении паралимпийцев все эти идиотские ограничения воспринимаются особенно остро. Ведь сам факт участия этих людей в соревнованиях — это подвиг. И подозревать их в том, что они таким образом занимаются политической пропагандой, могут только самые замороченные люди. Вообще говоря, все паралимпийское движение затевалось как проект по реабилитации ветеранов войн. И требовать от паралимпийцев нейтралитета по отношению к собственной стране в высшей степени странно.

— Они поступают изуверски. Я бы сравнила их действия со вставлением иголок под ногти, — отметила в разговоре с RT депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. — Первоначально Паралимпийские игры были фестивалем, открытым для всех — вне зависимости от расы, пола и прочего. Не было никаких ограничений. Сама философия заключалась в том, чтобы возвращать к жизни людей с ограниченными возможностями, вселять в них веру в лучшее. Теперь же международный комитет использует это в политических целях. Это неприемлемо.

— Аморальный поступок, ничего святого у людей нет, — отметил в разговоре с ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Вместо того чтобы уважать спортсменов за их подвиги, за то, что они занимаются спортом и своими рекордами мотивируют всех нас, чиновники делают такие аморальные поступки. Все больше и больше придумывают всевозможные требования. Некоторые спортсмены уже высказались, стоит ли ехать при таких условиях. Ждем решения, поедут ли наши спортсмены или нет, после консультаций Паралимпийского комитета России и Олимпийского комитета России с министерством спорта.