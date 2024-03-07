В Белоруссии рассчитывают отправить 11 спортсменов на Паралимпиаду.

МИНСК, 7 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Белоруссии Николай Шудейко заявил РИА Новости, что в организации надеются на участие 11 белорусских спортсменов в Паралимпийских играх в Париже.

Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

«Мы рассчитываем, что общий состав делегации будет где-то 18−19 человек, из них 11 спортсменов. Остальные — тренеры, обслуживающий персонал, медики», — сказал Шудейко.

Он отметил, что это «предварительный подсчет». «Закончился квалификационный период в важном для нас виде спорта — плавании. Нам выделили шесть лицензий: пять мужских и одну женскую», — сказал Шудейко.

Генсек добавил, что еще проводятся соревнования по легкой атлетике, пауэрлифтингу и параканоэ, где Белоруссия рассчитывает получить лицензии на Паралимпиаду. «В других видах спорта мы уже никак не успеваем (завоевать лицензии — ред.), потому что там персональные лицензии. В плавании, легкой атлетике, параканоэ на страну выдаются лицензии, и мы должны формировать команду исходя из успехов наших спортсменов, кто способен завоевать медаль», — пояснил собеседник.

В марте 2022 года команды России и Белоруссии сначала были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет (IPC) изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх. Решение приостановить членство паралимпийских комитетов России и Белоруссии было принято на внеочередной генеральной ассамблее IPC в ноябре 2022 года. В мае 2023 года независимый апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил по техническим основаниям апелляции паралимпийских комитетов Белоруссии и России на приостановление членства в организации, оставив отстранение белорусов и россиян от соревнований в силе.