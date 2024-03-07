Урежьте марш! Церемонию открытия Олимпиады в Париже начали сокращать | Источник: Аргументы и факты

Организаторы Олимпийских игр в Париже приступили к корректировке планов проведения церемонии открытия. По соображениям безопасности число тех, кто сможет наблюдать за ней, сокращено почти вдвое.

«Все приглашены!»

Оглашенный в 2021 году план церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр предполагал, что впервые в истории основное действие будет проходить вне рамок стадиона.

Более 160 лодок должны провести делегации команд-участниц по шестикилометровому маршруту от моста Аустерлиц до площади Трокадеро, который проходит мимо многих известных парижских памятников, мостов и культурных объектов, среди которых Собор Парижской Богоматери, Лувр и Эйфелева башня.

Организаторы объявили, что наблюдать за этим действом смогут около 600 000 человек, причем для большинства доступ в зоны для просмотра будет бесплатным.

Глава МОК Томас Бах заявлял: «Организация церемонии открытия на Сене — символической реке в самом центре города — идеально воплощает стремление оргкомитета Олимпиады 2024 года в Париже обновить формат Игр, предоставив возможность лично на них присутствовать как можно большему числу людей».

Глава оргкомитета Игр Тони Эстанге обещал «инновационное зрелище»: «Это будет церемония для людей, для всех и каждого. Она покажет миру все самое лучшее, что есть во Франции. Это будет праздник, непохожий ни на один другой, — и все приглашены!».

Приглашения через организации, проход местных жителей по QR-кодам

Однако за 4 с половиной месяца до начала Олимпиады устроители признали: придется серьезно сократить количество присутствующей публики.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во французском Сенате, заявил: «104 тысячи человек будут наблюдать за церемонией на нижних ярусах набережной, тогда как 222 тысячи зрителей разместятся на верхних ярусах».

При этом жителей районов, прилегающих к зоне проведения церемонии, ждут непростые дни. Правоохранительные органы намерены провести «зачистку» территории, которая затронет, в том числе, канализационные коллекторы и катакомбы.

Добропорядочным парижанам, живущим в особой зоне, для перемещения потребуются пропуска.

«За несколько дней до шоу будет установлен периметр безопасности. Все люди, которые захотят войти туда, должны будут иметь специальный QR-код, позволяющий заходить в зону. Этот периметр будет касаться не только пешеходного и автомобильного пространств, но также катакомб и канализационных переходов, находящихся под ними», — приводит слова Жеральда Дарманена RMC Sport.

Несмотря на то, что билеты на верхние ярусы будут бесплатными, получить их смогут далеко не все. Как пишет Associated Press, они по квотам будут распространяться через спортивные федерации, а также другие структуры, вовлеченные в организацию Игр. Тому, кто приедет в Париж как самостоятельный турист, получить приглашение не удастся.

«Сокращения, корректировки»

Глава МВД Франции заметил, что такие ограничения необходимы для того, чтобы не потерять контроль над значительной массой людей.

Но это еще, возможно, не все. Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби в интервью Sky News признался, что перенести церемонии с реки куда-то на стадион уже не получится, однако значительное сокращение маршрута и запланированной программы вполне вероятны: «План Б — это сокращения, корректировки, но та же локация».

Для французского МВД Олимпиада превращается в сплошную головную боль. Ежедневно в дни Игр в Париже обеспечивать безопасность должны 30 000 стражей порядка. Между тем, французская полиция и так перегружена работой, связанной с протестами фермеров. Ожидается, что летом спокойнее не будет.

В связи с этим глава МВД Франции Жеральд Дарманен установил доплату в 1900 евро каждому сотруднику, который будет привлечен к работе на Олимпиаде.

Равное отношение ко всем?

Дело не только в криминале и французских протестах. Общая международная обстановка грозит превратить Олимпиаду в кипящий котел.

Глава МОК Томас Бах объявил, что олимпийской сборной Израиля на фоне операции ЦАХАЛ в секторе Газа будут обеспечены особые меры безопасности.

«Что касается олимпийской деревни в олимпийском движении, то мы все равны, и там будет равное отношение ко всем», — объявил глава МОК.

При этом Бах, видимо, забыл о так называемых «нейтральных атлетах» из России. МОК, два года заявлявший о недопуске россиян на международные старты по соображениям безопасности, тему обеспечения защиты «нейтральных атлетов» никак не затрагивает.

Международный паралимпийский комитет о «нейтральных атлетах» вспомнил весьма своеобразно. В МПК заявили, что «нейтральные атлеты» не будут допущены ни на церемонию открытия, ни на церемонию закрытия Паралимпиады, даже при полном соответствии ранее заявленным требованиям.