Сообщения в соцсетях с упоминанием Игр будущего собрали 411 млн просмотров за 16 дней

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. С 19 февраля по 5 марта выявлено более 314 тыс. публичных русскоязычных сообщений соцмедиа с упоминанием Игр будущего, публикации по этой теме собрали более 411 млн просмотров. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Игры будущего прошли в Казани с 19 февраля по 3 марта, соревнования были проведены по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Участие в турнире приняли свыше 2 тыс. человек из более чем ста стран. Одной из главных составляющих Игр будущего стали фиджитал-дисциплины, в которых спортсмены соревнуются в виртуальной реальности, а затем перемещаются на реальные площадки.

Авторы исследования проанализировали более 36 млрд публичных русскоязычных сообщений в соцмедиа за последний год и установили устойчивый рост употребления термина «фиджитал», было выявлено более 678 тыс. сообщений с его упоминанием. «Активнее всего люди начали обсуждать фиджитал в последние полгода (90% сообщений). Всплеск интереса к тематике начинается в конце сентября 2023 года, когда стартовали отборочные турниры по различным дисциплинам Игр будущего. Основной площадкой для обсуждения фиджитала стала социальная сеть “ВКонтакте”, которая аккумулировала более 55% всех сообщений по теме», — говорится в отчете.

Сообщения с упоминанием Игр будущего за 16 дней собрали более 411 млн просмотров. «С 19 февраля по 5 марта мы проанализировали более 1,6 млрд публичных русскоязычных сообщений пользователей соцмедиа, среди них было выявлено более 314 тыс. публичных русскоязычных сообщений соцмедиа с упоминанием Игр будущего. Обсуждения вызвали 8,5 млн пользовательских реакций. У публикаций по теме — более 411 млн просмотров», — отметили в Brand Analytics.

Женщинам понравилась «Битва роботов»

Все соревновательные дисциплины Игр будущего были разделены авторами исследования на три категории: «Спорт», «Киберспорт» и «Технологии». В «Спорт» были включены классические виды спорта и их цифровые аналоги: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки, фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX, виртуальная велогонка, танцевальный симулятор и кибатлетика. По данным исследования, этим дисциплинам русскоязычные пользователи соцмедиа посвятили 24,7 тыс. сообщений. Самое большое внимание аудитории в категории получили фиджитал-хоккей (31% упоминаний), на втором месте — фиджитал-футбол (21%), на третьем — танцевальный симулятор (17%). Категорией «Спорт» интересовались преимущественно мужчины (58,4%), активнее других эти дисциплины комментировала взрослая аудитория в возрасте 35−44 лет и 55+ лет.

В категорию «Киберспорт» вошли дисциплины CS2 + лазертаг, Warface + Лазертаг, Standoff 2, «Мир танков», Dota 2, MLBB и Speedrun. Они упоминались русскоязычными пользователями соцмедиа 23,5 тыс. раз в контексте Игр будущего. Подавляющее число сообщений (72% упоминаний в категории «Киберспорт») было посвящено популярной MOBA-игре Dota 2. Самой вовлеченной оказалась аудитория в возрасте 25−44 лет (47%). По мнению авторов исследования, активное обсуждение киберспортивных дисциплин в рамках Игр будущего связано с общемировым трендом на киберспортивные мероприятия, а также участием в российском турнире команд международного уровня.

В категорию «Технологии» были включены дисциплины: «Битва роботов», «Гонки дронов», «Спортивное программирование». Им русскоязычные пользователи соцмедиа посвятили более 15,2 тыс. сообщений. Основное внимание аудитории получила «Битва роботов» (89% упоминаний в категории), в которой команды демонстрировали свои навыки в конструировании и программировании боевых роботов. К «Технологиям» женщины проявили больше внимания (44,2% авторов обсуждений), чем к «Спорту» (28,9%) и «Киберспорту» (41,6%). А вот юную аудиторию до 18 лет эта категория почти не заинтересовала (менее 2%).

Привлеченное внимание и хорошие перспективы

Авторы исследования считают, что Играм будущего удалось привлечь многочисленную аудиторию, которая ранее плотно не интересовалась разработкой игр, киберспортом, робототехникой, дополненной и виртуальной реальностью, информационными технологиями и искусственным интеллектом. «Игры будущего привлекли внимание широкой аудитории. Росту интереса способствовал уникальный фиджитал-формат соревнований. При этом наибольшее внимание пользователей соцмедиа получили дисциплины, связанные с “привычными” видами спорта, правила которых им понятны. Кроме этого, активные обсуждения вызвали наиболее зрелищные направления, такие как “Битва роботов”, — говорится в отчете.