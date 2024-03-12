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03:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В WADA выразили обеспокоенность из-за проведения Игр дружбы в России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразил обеспокоенность по поводу проведения в России Игр дружбы, так как турнир не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, сообщается в релизе организации.

В WADA выразили обеспокоенность из-за проведения Игр дружбы в России | Источник: Спорт РИА Новости

Заседание исполкома WADA состоялось 11 марта в Лозанне. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. Столица примет турниры по 28 видам спорта, а на Урале состоятся соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, дзюдо, легкой атлетике и баскетболу (среди женских команд). Призовой фонд соревнований должен составить 4,6 миллиарда рублей.

«Что касается других мультиспортивных мероприятий, то члены исполкома, включая представителей спортсменов, спортивного движения и правительств стран мира, выразили свою обеспокоенность планами России провести Игры дружбы — “несанкционированное мероприятие” — в сентябре 2024 года. В частности, обеспокоенность вызывает тот факт, что, поскольку это мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу», — говорится в заявлении.

«WADA призывает все стороны, подписавшие кодекс, проявить осторожность и не узаконивать это мероприятие, поскольку агентство не может ручаться за антидопинговую программу, которая может быть или не быть реализована. Эта позиция подкрепляется тем фактом, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время не соответствует кодексу, в России нет аккредитованной WADA лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким», — отмечается в заявлении.

Ранее директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод сообщил, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы». Глава WADA Витольд Банька отмечал, что возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.

В январе Служба внешней разведки (СВР) России со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что, пытаясь удержать доминирование в спорте, США все активнее пытаются срывать организуемые в России спортивные мероприятия. Отмечалось, что главные надежды возлагаются на WADA и лично его президента Баньку. В релизе СВР указывалось, что «американцы исходят из того, что Банька заинтересован в успешном продолжении карьеры после истечения в 2025 году срока его полномочий в WADA и ради получения “теплого местечка” будет служить у них “цепным псом”.

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