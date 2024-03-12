Глава ВАДА высказался о проверке российских спортсменов перед Олимпиадой в Париже

«Мне поступают вопросы по поводу российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Они подлежат допинг-тестированию. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) и другие организации берут пробы у российских спортсменов на турнирах и тренировках за рубежом. Проверка проб происходит за пределами России. ВАДА сохраняет скептицизм и обеспокоенность, когда речь идёт о России. Мы должны быть бдительными и сделать всё возможное, чтобы обеспечить надлежащую проверку перед Играми в Париже. Более того, все участники Олимпиады должны пройти проверку вне зависимости от того, откуда они», — сказал Банька на симпозиуме ВАДА в Лозанне.