Олимпийский комитет Греции изменил церемонию зажжения олимпийского огня

АФИНЫ, 13 мар — РИА Новости. Церемония зажжения огня Олимпийских игр в этом году пройдет с большими изменениями — Олимпийский комитет Греции представил новую верховную жрицу, новые одеяния жриц и нового композитора, а также форму олимпийской команды, передает корреспондент РИА Новости.

Олимпийский огонь будет зажжен на родине древних Олимпийских игр в Древней Олимпии 16 апреля. Олимпийский факел зажжет с помощью параболического зеркала от солнечных лучей актриса, изображающая верховную жрицу, затем она передаст его участникам эстафеты олимпийского огня.

«Сегодня будут представлены новая верховная жрица, новый композитор, а также новая одежда, созданная всемирно известным дизайнером Мари Катрантзу», — сказал президент Олимпийского комитета Греции, член Международного олимпийского комитета Спирос Капралос на презентации.

Роль верховной жрицы с этого года будет играть актриса Мэри Мина, сыгравшая в ряде известных в Греции сериалов. В 2016 году она окончила драматическую школу при Афинской консерватории и факультет социальной работы Греческого средиземноморского университета.

«Это большая честь для меня. Я надеюсь оправдать оказанное мне доверие», — сказала Мина на презентации. «Мне очень повезло, что я беру бразды правления в свои руки», — добавила она.

Одеяния жриц и куросов (юношей-атлетов) стилизованы под древнегреческие колоны. Новая одежда будет двухцветной — черной и белой, в отличие от монохромной одежды прошлых церемоний.

Музыку для церемонии зажжения огня напишет Димитрис Пападимитриу, в Греции его называют великим композитором. За хореографию, как и прежде, отвечает Артемис Игнатиу.

«На церемонии все изменится, все будет по-новому. Из прежнего останемся только мы», — сказала хореограф РИА Новости.

Начало церемонии зажжения огня начнется с исполнения Олимпийского гимна и поднятия олимпийского флага, исполнения национальных гимнов Франции и Греции и поднятия флагов двух стран. Гимны будет исполнять оперная дива Джойс Дидонато, меццо-сопрано из США, обладательница трех премий «Грэмми».

«Священный огонь символизирует многие идеи и идеалы», — сказал глава комитета по эстафете олимпийского огня Танасис Василиадис. Он рассказал, что в Греции эстафета продлится 11 дней и завершится на стадионе «Панатинаикос» в центре Афин 26 апреля, где огонь будет передан оргкомитету Олимпиады-2024.

Василиадис напомнил, что на предыдущих Играх эстафета была прервана из-за пандемии коронавируса.

«Эстафета огня преодолеет более 5 тысяч километров, пройдет через 43 города, семь островов, 12 археологических памятников. В эстафете огня по греческой территории выразили пожелание участвовать 2700 человек. Мечта исполнится для 600 факелоносцев — олимпийцев, паралимпийцев, спортсменов, тренеров, представителей печати, волонтеров», — сказал Василиадис.

После передачи организаторам парижских Игр огонь переночует в посольстве Франции в Афинах, а на следующий день отправится во Францию на трехмачтовом паруснике «Белем» и прибудет в Марсель 8 мая. Французская эстафета огня продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.