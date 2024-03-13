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12:55 (мск), источник: ТАСС

Матыцин считает, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже

Министр отметил, что отворачиваться и бойкотировать олимпийское движение не стоит.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия не должна закрываться и бойкотировать Олимпийские игры в Париже, несмотря на ограничения для отечественных спортсменов. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече Минспорта и Ресурсного центра новых медиа.

«Моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях. Те спортсмены, которые завоевали это право, прошли квалификационный отбор — борцы, дзюдоисты, тхэквондисты, теннисисты, может быть, будет еще ряд дисциплин. Посмотрим, каким будет финальное решение Международного олимпийского комитета 18—19 марта, когда будет исполком, но пока позиция, что новых рекомендаций и регламентов не будет», — сказал Матыцин.

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