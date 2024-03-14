Поздняков заявил, что ОКР никогда не пойдет по пути бойкота Олимпиады

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) никогда не пойдет по пути бойкота Олимпийских игр, однако считает дискриминационными условия, выдвинутые россиянам для участия в Играх в Париже. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдем по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со спортсменами всего мира. К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия, в связи с этим возникает вопрос — почему такие несправедливые условия к российским спортсменам?» — сказал Поздняков.

В декабре 2023 года на прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России проанализировать условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже и принять взвешенное решение по их участию.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.