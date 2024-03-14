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22:13 (мск), источник: Известия

Парижское окно: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

Глава ОКР считает, что участие спортсменов в Играх может привести к нарушению законодательства РФ.

Парижское окно: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 | Источник: Известия

Олимпийский комитет России (ОКР) не пойдет по пути бойкота Игр-2024 в Париже — это означало бы автоматический пропуск следующих соревнований. Финального решения по участию наших спортсменов в ОИ этим летом на актуальных условиях Международного олимпийского комитета исполком ОКР, прошедший 14 марта, так и не принял. Этот вопрос даже не поднимался, подчеркнул президент ОКР Станислав Поздняков. По его информации, одним из критериев допуска к ближайшим Играм со стороны МОК станет подписание некоего документа с осуждением СВО.

Ждем мая

Представители Международного олимпийского комитета намерены персонально обращаться к российским спортсменам, которые желают поехать в Париж на Игры-2024 с конкретными условиями, рассказал Станислав Поздняков по итогам заседания исполкома.

— Наши коллеги из Лозанны поделились с нами информацией о порядке регистрации для участия в Играх, там четко написано, что всю ответственность в связи с временным отстранением ОКР в отношении нейтральных атлетов полностью несет МОК, — подчеркнул Поздняков в беседе с журналистами. — МОК будет индивидуально обращаться к спортсменам, которые пожелают участвовать в этом, так сказать, фарсе. Спортсмены, принимающие участие (в Олимпиаде), должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства.

В конце февраля Владимир Путин поручил Министерству спорта и ОКР сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх-2024. МОК допустил россиян и белорусов на Олимпиаду в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда определенных условий: спортсмены не смогут участвовать во всех командных соревнованиях (хотя это спорно, об этом ниже). Кроме того, на Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики обеих стран.

— Сегодня мы обсуждали вопросы, связанные с выполнением поручений по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, включая активизацию работы центра Национального спортивного арбитража и эффективное использование ресурсов в спортивной отрасли, — заявил журналистам Станислав Поздняков по итогам исполкома ОКР.

Накануне заседания — 13 марта — министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что его ведомство спешить не будет. Для начала необходимо получить достоверную и легитимную информацию от МОК.

Официально ее пока нет.

— Всегда поддерживаем участие российских олимпийцев в этих соревнованиях, но на исключительно недискриминационных, равных условиях ко всем спортсменам мира, — подчеркнул глава ОКР. — К сожалению, организаторы Игр-2024 в Париже не могут предоставить российским олимпийцам равные условия. Возникает вопрос, почему допущены такие несправедливые условия к спортсменам из конкретных стран. Мы, как ответственный НОК, никогда не пойдем по пути бойкота, всегда будем поддерживать наших. Но мы считаем несправедливыми, нелегитимными и неприемлемыми условия, которые выдвигает МОК, берущий на себя ответственность за нейтральных спортсменов.

Олимпийский абсурд

На Играх-2024 мы, скорее всего, увидим только российских борцов и теннисистов. Причем последние, вероятно, смогут поехать в Париж по полной квоте. Финальное распределение путевок в теннисе произойдет в июне сразу после завершения «Ролан Гаррос» — 2024, но по нынешним раскладам, если не будет травм и отказов, нашим игрокам достанется максимальное количество квот в мужском и женском одиночных разрядах — по четыре лучших от страны. Плюс еще одна дополнительная квота в женском парном разряде (если поднажать, то парников может быть еще больше). Напомним, что микст подарил нам в Токио «русский финал», который остался за Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

— Теннис отличается четким следованием правилам и принятым решениям, — сказал «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Если вы почитаете правила и принятые ранее всеми международными организациями решения, то вы увидите, что никакой новости в допуске россиян в Париж нет.

Тем не менее теннисная последовательность выглядит странно на фоне других видов спорта. Ведь МОК так и не выработал четких критериев по многим нюансам. В результате разные федерации принимают взаимоисключающие регламенты. Так, дуэты (пары, двойки) в некоторых видах спорта названы «командами», что исключает допуск россиян в эти дисциплины. Возможно, здесь есть какие-то юридические тонкости, но простая логика показывает: дуэты, например в синхронном плавании, по пропагандистскому эффекту (которого так боятся в МОК) ничем не отличаются от пар в теннисе. Ведь на теннисном олимпийском турнире, в отличие от коммерческих соревнований, не может быть интернациональных пар.

И то, что в некоторых видах спорта пары россиянам и белорусам разрешены, а в некоторых нет, это настоящий абсурд.

— Пока ничего не известно. Может, в МОК действительно заставят россиян подписать бумаги против СВО или будет еще какая-то декларация, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. — Но, вообще, давайте говорить честно: когда станет известно, кто отобрался на Игры, то примерно за месяц до Олимпиады сценарий будет следующий. Если всё остается как сейчас, другие страны будут пытаться как-то воздействовать на МОК, на Макрона. МОК будут еще раз просить отобрать у нас аккредитацию, а Макрона — не пустить спортсменов в страну. Даже теннисистов.

Почетный президент ОКР Леонид Тягачев сообщил журналистам, что в основном на исполкоме обсуждались вопросы финансирования, а глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что итоговая позиция [по участию россиян в Олимпиаде-2024] будет сформирована к маю. Сами Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Дмитрий Гарин

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