Рожков: МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета на форме паралимпийцев

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Форма экипировки российских спортсменов и вспомогательного персонала на Паралимпийских играх 2024 года в Париже будет содержать бирюзовый и бежевый цвета. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Международный паралимпийский комитет согласовал цвета экипировки общего назначения российских спортсменов и вспомогательного персонала на Паралимпийских играх в Париже — это оттенки бирюзового и бежевого цветов. В соответствии с положением о нейтральности спортсменов запрещено использовать форму, включающую любой национальный цвет, в нашем случае — белый, синий и красный. Сейчас мы активно работаем с дизайнерами и готовим эскизы экипировки», — сказал Рожков.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA (нейтральные паралимпийские атлеты), запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.