Матыцин проголосовал на выборах президента России
Министр спорта пришел на избирательный пункт в московской школе, в которой работала его сестра.
Министр спорта пришел на избирательный пункт в московской школе, в которой работала его сестра.
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин проголосовал на выборах президента России в очном формате на одном из московских участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минспорта.
«В этой школе я учился, долгое время работала моя сестра, здесь живут мои родители, поэтому честь и гордость голосовать именно здесь, — сказал Матыцин. — Очень важное для всей страны событие, считаю значимым, когда человек привязан к месту рождения. Мы выбираем дальнейшее развитие России, каждый должен определить свое место, свою роль и выбрать того кандидата, которого считает достойным. Для меня важно именно в первый день продемонстрировать, что мы одна большая команда, одна большая страна и будем делать все необходимое, чтобы эта страна успешно развивалась».
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.