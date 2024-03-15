Матыцин проголосовал на выборах президента России

«В этой школе я учился, долгое время работала моя сестра, здесь живут мои родители, поэтому честь и гордость голосовать именно здесь, — сказал Матыцин. — Очень важное для всей страны событие, считаю значимым, когда человек привязан к месту рождения. Мы выбираем дальнейшее развитие России, каждый должен определить свое место, свою роль и выбрать того кандидата, которого считает достойным. Для меня важно именно в первый день продемонстрировать, что мы одна большая команда, одна большая страна и будем делать все необходимое, чтобы эта страна успешно развивалась».