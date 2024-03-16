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10:30 (мск), источник: ТАСС

Винер заявила, что невозможно говорить об унижениях паралимпийцев без содрогания

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским паралимпийцам выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA (нейтральные паралимпийские атлеты).

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Невозможно говорить об унижениях, которые терпят российские паралимпийцы, без содрогания. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе под белым флагом с черными буквами NPA (нейтральные паралимпийские атлеты), запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

«И они, и даже некоторые наши спортивные руководители считают, что мы должны проглатывать унижения, неприемлемые для людей, которые родились, выросли, тренируются и выступают за нашу великую родину, — сказала Винер. — Тем более паралимпийцы — люди, которые в два раза больше преодолевают себя для того, чтобы быть спортсменами, быть в строю, тренироваться и выступать. И их так унижают. Это невозможно, я даже не могу говорить об этом без содрогания».

29 сентября 2023 года генеральная ассамблея МПК в Бахрейне частично приостановила членство Паралимпийского комитета России. При этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В начале марта глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что решение об участии отечественных спортсменов в Играх 2024 года в Париже еще не принято.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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