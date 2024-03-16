Раскрыт главный хейтер российского спорта. Он еще хуже Баха

Догадаться, что идея проведения глобальных спортивных мероприятий в России — а именно Игр дружбы и Игр БРИКС — среди окрысившихся на нас западных политических элит не вызовет энтузиазма, в целом было несложно. Поскольку эти самые элиты, судя по всему, держат за одно место и основные международные спортивные организации — как минимум через связанных с ними спонсоров.

Так, в июне 2023 года президент МОК Томас Бах заявил: «Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности, но в то же время пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования». К осени из Лозанны поступили новые сигналы. «С учетом увеличивающейся политизации мирового спорта просим все национальные олимпийские комитеты с осторожностью относиться к этой инициативе», — предупредил в особом письме директор МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод.

Параллельно к противодействию нашим Играм — которые, как неоднократно подчеркивалось, никоим образом не альтернатива Олимпиаде — подключилось и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). «Члены исполкома WADA выразили свою обеспокоенность планами России провести Игры дружбы — “несанкционированное мероприятие” — в сентябре 2024 года. В частности, обеспокоенность вызывает тот факт, что, поскольку это мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, здоровье спортсменов и справедливость в отношении них могут быть поставлены под угрозу», — говорится в заявлении агентства. Ранее же президент WADA Витольд Банька грозил некими «последствиями» за участие в Играх дружбы — правда, не конкретизируя, какими именно.

Но дальше всех, безусловно, пошла Всемирная легкоатлетическая ассоциация. Если в заявлениях других организаций, несмотря на негатив, нет замогильной категоричности, то World Athletics поспешила сжечь все мосты. «Всемирные Игры дружбы не являются частью глобального календаря World Athletics. Следовательно, результаты и рекорды, установленные на этих Играх, не будут признаны World Athletics», — говорится в письме, которое было разослано во все национальные федерации. Его копию приводит Inside the Games.

Опять же, как говорится, ничего нового. World Athletics — федерация, в которой практически официально проводится политика хейта в адрес России и всего, что с ней связано. Российские легкоатлеты с 2015 года были лишены права представлять свой флаг на международных турнирах и были вынуждены проходить унизительную процедуру подачи заявлений на нейтральный статус — причем далеко не бесплатную, стоит заметить, процедуру. World Athletics на свое усмотрение решала, кому этот статус давать, а кому нет — и, естественно, никаких разъяснений при отказах не давала. Сотни никаким образом не запятнанных никакими допинговыми историями спортсменов оказались лишены права зарабатывать на хлеб.

А когда Всероссийская федерация легкой атлетики не просто выполнила, но и перевыполнила все требования к ней, вдобавок уплатив миллионы долларов штрафов, и держать ее лишенной полноценного статуса даже по западным правовым понятиям стало совершенно невозможно, глава World Athletics Себастьян Коу перешел на банальное «Русские? До свидания». Если президент МОК еще пытается соблюдать хоть какое-то подобие приличия и все-таки допускает считанное количество спортсменов из России и Белоруссии до Олимпиады, то британский двукратный олимпийский чемпион просто заявляет, что «русских и белорусских легкоатлетов в Париже не будет». И точка.

Теперь же Коу в яростном припадке антироссийской истерии через заявление своей организации пытается добиться того, чтобы на Игры дружбы и Игры БРИКС приехало как можно меньше иностранных участников. И его не останавливает даже то, что он выглядит, мягко говоря, крайне глупо. Дело даже не в том, что в давние годы политических бойкотов и противоборств сверхдержав идея не признавать результаты не приходила ни в отношении соревнований «Дружба-1984», ни Игр Доброй воли. А в том, что прямо сейчас в России проходят масса внутренних легкоатлетических соревнований — и их результаты в статистике World Athletics прекрасно себе учитываются.

Не верите — откройте топ-листы на сайте worldathletics.org. Данил Лысенко с прыжком в высоту на 2,33 метра, исполненным на «Битве полов» в Москве, идет вторым в рейтинге лучших результатов зимнего сезона у мужчин. Наталья Спиридонова, победившая на зимнем чемпионате России в Москве с результатом два метра ровно, на третьем месте у женщин. Арены Санкт-Петербурга, Краснодара, Минска, Могилева и не только упоминаются в качестве мест, где показаны учтенные Всемирной легкоатлетической ассоциацией достижения. Так чем же, спрашивается, вас тогда не устраивают Игры дружбы?

Пресс-служба World Athletics предсказуемо не отвечает на соответствующий запрос. Потому что сказать ей нечего. И ведь даже статус несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу причиной не назовешь. Потому что это не никак не мешает World Athletics признавать результаты внутрироссийских турниров. И WADA — вот незадача — несмотря на демагогическую риторику о «исторически низком уровне доверия к российской антидопинговой системе» подчеркивает, что претензий к операционной деятельности РУСАДА нет. Спортсменов продолжают тестировать — и, если уж на то пошло, злосчастная положительная проба Камилы Валиевой была взята именно в России и именно РУСАДА. Это весьма показательно.

Что ж, остается только восхищаться выдержкой российских официальных лиц, которые на выпады международных структур отвечают терпеливо и с достоинством. «В концепции Всемирных игр дружбы четко указано, что выполнение антидопинговой программы на соревнованиях будет обеспечено. Самое главное — то, что борьба с допингом будет вестись в соответствии с международными стандартами, принятыми при организации крупных международных мероприятий», — заявил РИА Новости глава оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

Остановит ли это хейт со стороны Коу? Вряд ли. В очередной раз можно констатировать, что человека, который именно в Москве добился одной из двух главных побед в своей карьере и раньше говорил, что тепло относится к нашей стране, словно подменили. Что ж, бывает — особенно когда ты, видимо, среди тех, кого как раз крепко взяли за то самое. Но мир куда шире, чем место, которое занимают те, кто судорожно кривятся при упоминании слова «Россия». На наши Игры обязательно приедут все те, кого пытаются застращать и запугать. И им понравится.