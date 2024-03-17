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00:34 (мск), источник: ТАСС

Макрон предложит России прекращение огня на Украине на время Олимпийских игр

Отвечая на вопрос об участии спортсменов из РФ в нейтральном статусе, французский президент указал, что Франция как организатор игр идет в ногу с сигналом мира и следует решениям МОК.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Франция предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил в интервью ведущим единого украинского телемарафона президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отвечая на вопрос об участии спортсменов из РФ в нейтральном статусе, Макрон указал, что Франция как организатор Олимпийских игр идет в ногу с сигналом мира и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК). «Инстанции решили, что Россия как государство не может участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях», — добавил он.

Тогда украинская журналистка сказала Макрону, что он должен требовать от России прекратить огонь на время Олимпийских игр. «Да, мы это попросим», — коротко отреагировал президент.

13 марта министр спорта РФ Олег Матыцин сказал журналистам, что Министерство спорта РФ совместно с федерациями и спортсменами примет решение об участии в Олимпиаде 2024 года после того, как МОК выскажет свою позицию относительно регламента.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

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