Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Дженоа
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Спартак
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Сельта
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Нэшвилл
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Гавр
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:15
Лас-Пальмас
Альмерия
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Валенсия
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Лос-Анджелес
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Миннесота
Б
32
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Филадельфия
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Калгари
Монреаль
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Сан-Хосе
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Каролина
Б
45
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Бетис
Хоккей. НХЛ
01:00
Флорида
Тампа-Бэй
35
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
16.03
Атлетик
Алавес
20
Футбол. Зарубежный
16.03
Ланс
Ницца
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Фрозиноне
Лацио
23
Хоккей. НХЛ
16.03
Питтсбург
Рейнджерс
47
Все события
10:16 (мск), источник: ТАСС

В МОК считают, что на Олимпиаде в Париже смогут выступить порядка 40 россиян

Такое мнение высказал вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

Источник: AFP 2023

ТАСС, 17 марта. Общее количество российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже может составить порядка 40 человек. Такое мнение высказал вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, комментарий которого приводит агентство Reuters.

«Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать ни в каких командных видах спорта и не будут представлять Россию, — сказал он. — И тогда все, кто подготовлен в российских военных клубах, не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия. Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь