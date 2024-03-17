В МОК считают, что на Олимпиаде в Париже смогут выступить порядка 40 россиян

«Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать ни в каких командных видах спорта и не будут представлять Россию, — сказал он. — И тогда все, кто подготовлен в российских военных клубах, не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия. Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов».