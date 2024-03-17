Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России

ТАСС, 17 марта. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ждет более агрессивных заявлений со стороны России в преддверии проведения Олимпиады в Париже. Комментарий Баха приводит портал Inside the Games.

«У нас так много противоречивых сообщений, поступающих из России, что я не собираюсь комментировать все высказанные мнения, — сказал Бах. — Чего мы опасаемся, так это того, что будут все более агрессивные заявления со стороны России и российского правительства. Так что посмотрим, что произойдет. Мы ставим условия, эти условия не изменятся: тем, кто готов их уважать, — рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, — не рады».

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков допустил, что МОК может изменить условия допуска россиян на Олимпиаду, добавив в них пункт об осуждении специальной военной операции. Позднее в МОК заявили, что не будут изменять критерии допуска россиян на Игры 2024 года.

В олимпийском движении в отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения, на летних Играх 2024 года в Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам. Решение об участии россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже еще не принято.