Валуев — о заявлении Макрона про Россию: «Чего стоят слова лягушатника, грозящего убивать россиян?»

Ранее Макрон пообещал попросить Россию прекратить военные действия на Украине на время Олимпиады-2024 в Париже.

«Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат, убивать россиян? Нелепое предложение!» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.