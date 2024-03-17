Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас
Альмерия
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Бетис
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Гавр
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Лорьян
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Метц
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
13
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Автомобилист
23
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Сельта
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Дженоа
00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Спартак
40
Все события
19:23 (мск), источник: Sport24

Валуев — о заявлении Макрона про Россию: «Чего стоят слова лягушатника, грозящего убивать россиян?»

Прославленный российский боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Маркона.

Валуев — о заявлении Маркона про Россию: «Чего стоят слова лягушатника, грозящего убивать россиян?» | Источник: Sport24

Ранее Макрон пообещал попросить Россию прекратить военные действия на Украине на время Олимпиады-2024 в Париже.

«Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат, убивать россиян? Нелепое предложение!» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Летняя Олимпиада пройдет во французской столице с 26 июля по 11 августа.

 Россиянка отправила свои фотографии в Playboy: «Уважаемые, вы никого не потеряли?»
«Мой парень мечтал встречаться с Валей Карнавал. Мы похожи только дыркой в жопе». Мисс «Ростова» Екатерина Нефедова
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь