Валуев — о заявлении Макрона про Россию: «Чего стоят слова лягушатника, грозящего убивать россиян?»
Прославленный российский боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Маркона.
Прославленный российский боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Маркона.
Ранее Макрон пообещал попросить Россию прекратить военные действия на Украине на время Олимпиады-2024 в Париже.
«Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат, убивать россиян? Нелепое предложение!» — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.
Летняя Олимпиада пройдет во французской столице с 26 июля по 11 августа.