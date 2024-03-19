Бах заявил об отсутствии контактов с ОКР и Кремлем перед Олимпиадой

«Контактов с членами ОКР нет, они отстранены. Российские спортсмены будут приглашены МОК индивидуально по согласованию с международными федерациями. С Кремлем тоже контактов не было уже несколько лет, учитывая, что произошло ранее. По поводу их участия (в ОИ) мы услышали довольно важный сигнал министра спорта России. Но с другой стороны, мы видим и комментарии, сделанные в весьма агрессивном тоне со стороны правительства. МОК это не комментирует, но мы видим, что агрессивность правительства (России) растет с каждым днем против МОК, против Игр, против меня», — приводит слова Баха Le Monde.

МОК 8 декабря объявил о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Ранее МОК отстранил ОКР за включение в его состав олимпийских советов новых регионов России. После ОКР оспорил данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но тот встал на сторону МОК и отклонил апелляцию. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».

Также Бах отметил, что спортсмены не должны страдать за действия своего правительства, но они будут наказаны, если поддерживают его, а бойкот Олимпийских игр, о котором говорят в России, никогда не был хорошим вариантом.