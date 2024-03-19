Бах заявил об отсутствии контактов с ОКР и Кремлем перед Олимпиадой

«Контактов с членами ОКР нет, они отстранены. Российские спортсмены будут приглашены МОК индивидуально по согласованию с международными федерациями. С Кремлем тоже контактов не было уже несколько лет, учитывая, что произошло ранее. По поводу их участия (в ОИ) мы услышали довольно важный сигнал министра спорта России. Но с другой стороны, мы видим и комментарии, сделанные в весьма агрессивном тоне со стороны правительства. МОК это не комментирует, но мы видим, что агрессивность правительства (России) растет с каждым днем против МОК, против Игр, против меня», — приводит слова Баха Le Monde.
МОК 8 декабря объявил о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Ранее МОК отстранил ОКР за включение в его состав олимпийских советов новых регионов России. После ОКР оспорил данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но тот встал на сторону МОК и отклонил апелляцию. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта».
Также Бах отметил, что спортсмены не должны страдать за действия своего правительства, но они будут наказаны, если поддерживают его, а бойкот Олимпийских игр, о котором говорят в России, никогда не был хорошим вариантом.
«Бойкот никогда не был хорошей вещью. Наша позиция и наши принципы в этом отношении очень ясны. Мы непримиримы, когда речь идет о наказании тех, кто нарушил Олимпийскую хартию. Но я столь же непреклонен, когда речь идет о защите тех, кто не нарушил хартию. Это приверженность правам человека и отстаивание принципа, согласно которому не может быть коллективной вины. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, они будут наказаны. Но если они этого не делают, у них должны быть те же права, что и у всех остальных», — сказал Бах.