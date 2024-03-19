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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан на Олимпиаде-2024: сколько лицензий и в каких видах спорта

До старта летних Олимпийских игр 20204 года, которые пройдут в Париже (Франция), остается все меньше времени, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

На данный момент копилке сборной Казахстана 26 лицензий. На соревнованиях в Париже выступят боксеры, борцы, велогонщики, гимнасты, лучники, стрелки и легкоатлеты. Накануне лицензии завоевали и таеквондисты.

Две квоты в этом виде спорта Казахстан выиграл на лицензионном турнире в китайском Тайане. В весе до 80 килограммов отличился Батырхан Толеугали — 17-летний таеквондист стал самым молодым участником Олимпиады-2024 от Казахстана.

Ранее в марте Казахстан пополнил список лицензий в боксе до семи. На всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия) их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

До этого две лицензии на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

Добавим, что перед Олимпиадой состоится еще один отборочный турнир по боксу, на котором будут разыграны оставшиеся лицензии в Париж-2024. Он пройдет с 23 мая по 3 июня в Таиланде.

Полностью список лицензий Казахстана на ОИ-2024 выглядит так:
Бокс (мужчины) — 6
Пулевая стрельба — 5
Стрельба из лука — 4
Велошоссе — 3
Современное пятиборье — 2
Таеквондо — 2
Греко-римская борьба — 1
Вольная борьба — 1
Спортивная гимнастика — 1
Бокс (женщины) — 1.

Главные Игры четырехлетия стартуют 26 июля.

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