В МОК призвали спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы

ТАСС, 19 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МОК.

«Это циничная попытка России политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских спортсменов мира, категорически выступает против использования спортсменов в целях политической пропаганды. Комиссия даже видит риск того, что правительства вынудят спортсменов участвовать в таком полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым используя их в рамках политической пропагандистской кампании. МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия в любой инициативе, направленной на полную политизацию международного спорта», — говорится в заявлении.

«Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то самое правительство, которое было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а затем и в манипулировании антидопинговыми данными», — добавили они.

В ноябре МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.