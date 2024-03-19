В МИД РФ назвали хамством и безысходностью призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

«Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрёк, поддавшись русофобии», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 19 марта, МОК выступил с заявлением, в котором призвал спортсменов и правительства отказаться от участия во Всемирных играх дружбы. В организации считают, что Россия нарушает Олимпийскую хартию, соответствующие резолюции Организации Объединённых Наций (ООН) и проявляет неуважение к спортсменам и честности спортивных соревнований. Ранее глава МОК заявил, что сейчас у организации нет никаких контактов с Кремлём и Олимпийским комитетом России (ОКР).