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15:42 (мск), источник: ТАСС

Тарасова считает, что МОК непозволительно призывать страны к неучастию в Играх дружбы

Во вторник МОК призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не должен призывать страны к неучастию в Играх дружбы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Во вторник МОК призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными.

«Мы к Международному олимпийскому комитету относились более-менее уважительно, мне кажется, олимпийский комитет существует не для того, чтобы призывать страны к неучастию в соревнованиях. Это вообще первый раз за мою долгую жизнь, когда я подобное слышу, никогда такого не было, — сказала Тарасова. — Я думаю, что они с ума сошли и белены объелись, как у нас говорят. Их отвращению к нашей стране нет предела».

«Это непозволительно такой организации, как Международный олимпийский комитет, говорить такую дрянь. Я вообще не знала, что его задача призывать страны к неучастию в спортивных состязаниях, мне кажется, что у него, наоборот, совершенно другая задача — призывать участвовать», — добавила Тарасова.

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