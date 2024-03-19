Тарасова считает, что МОК непозволительно призывать страны к неучастию в Играх дружбы

«Мы к Международному олимпийскому комитету относились более-менее уважительно, мне кажется, олимпийский комитет существует не для того, чтобы призывать страны к неучастию в соревнованиях. Это вообще первый раз за мою долгую жизнь, когда я подобное слышу, никогда такого не было, — сказала Тарасова. — Я думаю, что они с ума сошли и белены объелись, как у нас говорят. Их отвращению к нашей стране нет предела».