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19:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В России ответили на призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

Игры дружбы — это про спорт, а не про политические заявления, высказалась олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она ответила на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) бойкотировать соревнования в России.

Источник: РИА "Новости"

«Кто приедет, тот приедет. Для нас важен каждый, кто захочет быть. Например, как это было сейчас на Играх будущего, когда 107 стран приняли участие. И их тоже предупреждали, им угрожали, говорили, что будут применены какие-то санкции. Но спортсмены не побоялись, приехали и участвовали. Потому что понимали, что в этот момент они являются первопроходцами в формировании истории новых форматов в спорте», — заявила Журова.

Олимпийская чемпиона напомнила, что Игры дружбы уже проходили в 1984 году, когда государства социалистического лагеря бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

«Тогда МОК того формата, а там тоже была непростая ситуация взаимодействия Советского Союза с другими странами, ничего не запрещал. На Олимпиаду в Лос-Анджелесе тогда приезжали и те спортсмены, которые приняли участие в Играх дружбы. Никто никого не дисквалифицировал», — отметила она.

Журова сообщила, что Игры дружбы — это коммерческие соревнования, которые будут проходить по правилам всех международных федераций.

«Будет обеспечен и допинговый контроль. Мы же сейчас тестируем наших спортсменов. Мы продолжаем реально учитывать все антидопинговые правила. Потому что мы понимаем, что это крайне важно. Поэтому бояться того, что здесь будет что-то не так, — это неправильно», — сказала депутат.

«Говорить, что это игры [президента России Владимира] Путина — это достаточно странно звучит. Потому что это игры России, это игры болельщиков, это игры всех стран, которые приедут. Это соревнования всего мира, поэтому они и называются Игры дружбы», — заключила олимпийская чемпионка.

Ранее МОК сделал заявление о предстоящем проведении в России Игр дружбы. Организация обвинила Москву в политизации спорта, нарушении Олимпийской хартии и неуважении к спортсменам.

Кроме того, МОК косвенно призвал бойкотировать Игры дружбы, намекнув, что атлетам не стоит в них участвовать. Однако о каких-либо возможных последствиях этого не говорится.

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