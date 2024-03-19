Российским спортсменам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций, так как они нейтральные, но им дадут возможность прочувствовать это событие. Это тот же принцип, по которому участвовали в церемонии открытия в нейтральном статусе спортсмены Югославии в 1992 году. Решение по церемонии закрытия будет принято позднее», — сказал Маклеод.
Церемония открытия Олимпиады в столице Франции пройдет 26 июля.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков позднее заявил, что условия МОК неприемлемы для подавляющего большинства российских спортсменов. Лишь единицы из них согласятся на участие в Играх в нейтральном статусе без национальных флага и гимна.
Помощник президента России Игорь Левитин ранее заявил, что Владимир Путин поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.