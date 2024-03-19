Российским спортсменам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций, так как они нейтральные, но им дадут возможность прочувствовать это событие. Это тот же принцип, по которому участвовали в церемонии открытия в нейтральном статусе спортсмены Югославии в 1992 году. Решение по церемонии закрытия будет принято позднее», — сказал Маклеод.