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00:30 (мск), источник: БЕЛТА

МОК: на Олимпийские игры в Париже уже квалифицировались 7 белорусских спортсменов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийские игры 2024 года в Париже по состоянию на 19 марта отобрались 7 белорусских спортсменов, сообщил член Международного олимпийского комитета Джеймс Маклауд.

Источник: AP 2023

Сегодня в Лозанне открылось заседание Исполкома Международного олимпийского комитета, по окончании первого дня заседания на вопросы журналистов ответил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. В частности, функционер отметил, что на данный момент на Олимпиаду в Париже отобрались 7 белорусских атлетов, а также 12 российских спортсменов. По словам Маклауда, эксперты МОК полагают, что на Игры еще квалифицируются 22 нейтральных атлета с белорусскими паспортами.

Кроме того, Маклауд подчеркнул, что спортсмены из Беларуси и России не примут участия в параде спортсменов, но у них будет возможность присутствовать на церемонии открытия соревнований. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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