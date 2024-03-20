МОК: на Олимпийские игры в Париже уже квалифицировались 7 белорусских спортсменов

Сегодня в Лозанне открылось заседание Исполкома Международного олимпийского комитета, по окончании первого дня заседания на вопросы журналистов ответил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. В частности, функционер отметил, что на данный момент на Олимпиаду в Париже отобрались 7 белорусских атлетов, а также 12 российских спортсменов. По словам Маклауда, эксперты МОК полагают, что на Игры еще квалифицируются 22 нейтральных атлета с белорусскими паспортами.



Кроме того, Маклауд подчеркнул, что спортсмены из Беларуси и России не примут участия в параде спортсменов, но у них будет возможность присутствовать на церемонии открытия соревнований. Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.