Сушите весла. МОК запретил россиянам участвовать в параде атлетов на открытии Олимпиады

Церемония открытия Олимпиады в 2024 году впервые пройдет вне стадиона, 10 500 спортсменов сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по реке Сене на глазах сотен тысяч зрителей. Однако не всем участникам Олимпиады МОК разрешит спуститься на воду.

«Российские и белорусские олимпийцы не примут участия в параде спортсменов, — сказал журналистам на пресс-конференции по окончании первого дня работы исполкома директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. — Это решение было принято единогласно. Но у них будет возможность присутствовать на церемонии открытия Игр. Мы будем очень рады, если они увидят это мероприятие».

По подсчетам МОК, на Игры-2024 смогут приехать не более 83 спортсменов из России и Белоруссии (55 россиян и 28 белорусов). На Олимпиаде в Токио их было 434 человека (330 россиян и 104 белоруса), что в 5,2 раза больше, чем ожидается в Париже. По состоянию на 19 марта на Олимпиаду-2024 квалифицировалось 12 россиян и 7 белорусов.

На пресс-конференции было в очередной раз заявлено о том, что кандидаты на участие в Олимпийских играх из России и Белоруссии не должны будут подписывать никаких деклараций с осуждением специальной военной операции.

«Что касается условий участия индивидуальных нейтральных атлетов, то ответ простой — нет, мы не будем просить спортсменов подписывать что-либо в дополнение к тому, что подписывают все остальные. Как вы помните, МОК изменил условия участия в Играх в Париже, попросив всех желающих согласиться с мирной миссией олимпийского движения МОК. Это применимо к каждому спортсмену, который поедет на Игры, и к каждому аккредитованному лицу», — заметил Маклауд.

Бах вместо Чайковского

Исполком МОК во главе с Томасом Бахом также утвердил флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), который не имеет национальной привязки к России или Белоруссии. Также был утвержден гимн нейтральных спортсменов, который не имеет текста и был подготовлен исключительно для Игр в Париже.

«Гимн был спродюсирован МОК самостоятельно, потому что мы не хотели полагаться на музыку, которая уже была в открытом доступе. Если вы помните, в Олимпийском комитете России была дискуссия, связанная с [Играми в] Токио, в которой фигурировала композиция, сочиненная Чайковским, на которую последовало много откликов. Поэтому в данном случае мы решили спродюсировать музыку самостоятельно. У нее нет текста, но я надеюсь, что, когда вы послушаете ее, вы поймете, что это гимн, который, по крайней мере, придаст спортсменам, завоевавшим медаль, чувство достоинства, возможность слушать что-то, что поднимает настроение. Я не музыкальный критик, но кажется, что это сработает», — сказал Маклауд.

«Исполком МОК согласился с тем, что медали, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться ни в одной таблице медалей», — отметил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами.

Маклеод также отметил, что решение по участию российских и белорусских атлетов в церемонии закрытия Игр будет принято позднее. «Стоит принять во внимание, что не все команды принимают участие в церемонии закрытия», — заключил представитель МОК.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

МОК опять ополчился на Игры дружбы

За шесть часов до начала пресс-конференции, подводившей итог первого дня работы исполкома, МОК выступил с официальным заявлением, в котором призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России «политизированными».

«Что касается Игр дружбы, то мы, конечно, не рассматриваем их как конкурента Олимпийских игр. Наше отношение к ним сильно связано с политизацией спорта. Как вы знаете, Олимпийские игры — это не политическое мероприятие, и они проводятся для 206 национальных олимпийских комитетов мира. Одна из причин, по которой мы хотели, чтобы исполком опубликовал заявление, заключалась в том, чтобы убедиться, что позиция олимпийского движения была очень четкой по отношению к политизации, которая растет и ширится по всему миру, и убедиться, что всем была ясна наша позиция в отношении этих Игр», — сказал на пресс-конференции Маклауд.

Нападки Международного олимпийского комитета на инициативу России провести в сентябре масштабное мультиспортивное мероприятие и пригласить на него сильнейших спортсменов мира не могли остаться без ответа. «Хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии», — такую оценку дала заявлению руководства мирового спорта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прозвучавший сегодня призыв МОК к спортсменам отказаться от участия в Играх дружбы, думаю, ни для кого в нашей стране не стал неожиданным, — сказала ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. — Как никто не удивлен и тем, что почти вся Европа не признала результаты выборов президента нашей страны. Но зачем нам обращать внимание на кого-то? Россия — самодостаточная мощная держава, которая имеет возможность проводить масштабные спортивные соревнования с участием всех спортсменов, а из дружественных стран — в первую очередь. Стран, которые нас уважают и ценят нашу поддержку».

Пресс-служба оргкомитета Игр дружбы, в свою очередь, заявила ТАСС, что позиция Международного олимпийского комитета по проведению Игр дружбы в России носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта. «Ключевыми принципами проведения Игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований», — добавили в оргкомитете.