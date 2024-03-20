В МОК отметили, что видят агрессивные заявления со стороны России

«Мы видим очень агрессивные заявления из России. Мы слышим о холокосте, это абсолютно неприемлемо. Мы даже видели среди одного или двух комментариев, которые связывают президента [Томаса Баха], его национальность и холокост. И это совершенно неприемлемо и достигает нового минимума, я думаю, это все, что мы можем сказать по этому поводу», — сказал Адамс.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Решение по участию атлетов в церемонии закрытия игр будет принято позднее. Медали, которые выиграют российские и белорусские спортсмены, не будут учитываться в общем зачете Игр.