Чернышенко считает, что получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду

«Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться, — сказал Чернышенко. — Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать».