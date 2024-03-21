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10:27 (мск), источник: ТАСС

Чернышенко считает, что получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду

Вице-премьер РФ отметил, что только в нескольких видах спорта у российских спортсменов остается возможность отобраться на Олимпиаду.

Источник: РИА "Новости"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Российским спортсменам, получившим допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стоит ехать на соревнования. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться, — сказал Чернышенко. — Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать».

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