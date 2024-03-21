Чернышенко считает, что получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду
Вице-премьер РФ отметил, что только в нескольких видах спорта у российских спортсменов остается возможность отобраться на Олимпиаду.
Вице-премьер РФ отметил, что только в нескольких видах спорта у российских спортсменов остается возможность отобраться на Олимпиаду.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Российским спортсменам, получившим допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стоит ехать на соревнования. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться, — сказал Чернышенко. — Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать».