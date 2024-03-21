Карелин считает, что российским спортсменам необходимо участвовать в Олимпиаде

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены, которые сумели отобраться на Олимпийские игры в Париже, должны принять участие в соревнованиях, поскольку прошли через дискриминацию и череду неприемлемых требований. Такое мнение ТАСС высказал член Совета Федерации и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы требованиями, — сказал Карелин. — Убежден, что это решение об участии должно приниматься совместно министерством спорта, Олимпийским комитетом России, федерациями по видам спорта. Да, нас лишили очень важной состязательной практики, враждебно настроенные люди разрабатывают для наших спортсменов экипировку, занимаются вопросами размещения. Тем не менее те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Играх и приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, включая волю к победе».

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

19 марта 2024 года стало известно, что российских атлетов не допустят к параду спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Париже, вопрос их участия в церемонии закрытия еще не решен. В случае завоевания золотых медалей россиян и белорусов будут награждать под специально созданную музыку без слов. На данный момент на Олимпиаду отобрались 12 российских спортсменов и 7 белорусов.