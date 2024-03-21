МОК заявил о фейковых звонках от российских пранкеров
В Международном олимпийском комитете назвали эти действия дезинформирующей кампанией, направленной против организации.
В Международном олимпийском комитете назвали эти действия дезинформирующей кампанией, направленной против организации.
ТАСС, 21 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о совершении фейковых звонков российскими пранкерами, назвав это дезинформирующей кампанией, направленной против организации. Об этом сообщила пресс-служба МОК.
«Фальшивые звонки, якобы исходящие от комиссии Африканского союза, по-видимому, были сделаны той же группой, которая уже совершила аналогичные нападения на ряд мировых политических лидеров и других высокопоставленных личностей. Во время звонков человек, выдававший себя за председателя комиссии Африканского союза, хотел получить аргументы, в частности, от МОК против политизации спорта российским правительством, чтобы подготовить заявление против такой политизации», — говорится в заявлении.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) совершали звонки от имени других лиц бывшему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, премьер-министру Италии Джордже Мелони и прочим западным политикам, выводя в публичное пространство их позиции по щекотливым темам.