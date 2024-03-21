МОК заявил о фейковых звонках от российских пранкеров

«Фальшивые звонки, якобы исходящие от комиссии Африканского союза, по-видимому, были сделаны той же группой, которая уже совершила аналогичные нападения на ряд мировых политических лидеров и других высокопоставленных личностей. Во время звонков человек, выдававший себя за председателя комиссии Африканского союза, хотел получить аргументы, в частности, от МОК против политизации спорта российским правительством, чтобы подготовить заявление против такой политизации», — говорится в заявлении.