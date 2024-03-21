Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Казахстан
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Литва
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Швеция
Футбол. Сборные
2-й тайм
Мальта
Словения
21
Футбол. Сборные
22.03
Уругвай U21
Россия U21
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Люксембург
20
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Сербия
40
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Латвия
11
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
52
Хоккей. НХЛ
22.03
Бостон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.03
Нью-Джерси
Виннипег
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.03
Флорида
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
22.03
Эдмонтон
Баффало
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
22.03
Анахайм
Чикаго
Хоккей. НХЛ
22.03
Ванкувер
Монреаль
Хоккей. НХЛ
22.03
Вегас
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
22.03
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
Все события
22:10 (мск), источник: ТАСС

МОК заявил о фейковых звонках от российских пранкеров

В Международном олимпийском комитете назвали эти действия дезинформирующей кампанией, направленной против организации.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 21 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о совершении фейковых звонков российскими пранкерами, назвав это дезинформирующей кампанией, направленной против организации. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

«Фальшивые звонки, якобы исходящие от комиссии Африканского союза, по-видимому, были сделаны той же группой, которая уже совершила аналогичные нападения на ряд мировых политических лидеров и других высокопоставленных личностей. Во время звонков человек, выдававший себя за председателя комиссии Африканского союза, хотел получить аргументы, в частности, от МОК против политизации спорта российским правительством, чтобы подготовить заявление против такой политизации», — говорится в заявлении.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) совершали звонки от имени других лиц бывшему министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, премьер-министру Италии Джордже Мелони и прочим западным политикам, выводя в публичное пространство их позиции по щекотливым темам.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь