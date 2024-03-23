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10:32 (мск), источник: ТАСС

Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Югре продолжатся без зрителей

Соревнования проходят в трех городах России — Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске и Миассе.

Источник: РИА "Новости"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске не будут отменены после теракта в Подмосковье, но пройдут без зрителей. Об этом журналистам сообщили в оргкомитете соревнований.

«Соревнования продолжатся. Зрителей не будет. Сегодня пройдет следж-хоккейный матч между командами “Югра” и АКМ», — сказано в сообщении.

Соревнования проходят в трех городах России — Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске и Миассе. В столице Югры в соревнованиях участвуют около 300 спортсменов и тренеров из 23 субъектов страны. Здесь с 19 по 28 марта проходят состязания по лыжным гонкам, биатлону и следж-хоккею. Также в Ханты-Мансийске 19 марта прошли отчетная конференция Паралимпийского комитета России и открытие соревнований.

Первые игры «Мы вместе. Спорт» были проведены в марте 2022 года в Ханты-Мансийске после отстранения сборной России от участия в Паралимпийских играх в Пекине.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться.

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