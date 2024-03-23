В России отменяют и переносят спортивные соревнования. Что известно? | Источник: Спорт-Экспресс

В пятницу вечером произошли трагические события. Неизвестные устроили в «Крокус Сити Холле» в Красногорске стрельбу, которая привела к гибели большого количества людей. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что все массовые мероприятия в столице отменяются: «Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере».

Дело не обошлось только отменой спортивных соревнований в Москве. Трагедия затронула всю Россию. Рассказываем, что изменилось или перенеслось.

Футбол

В футбольных чемпионатах сейчас перерыв на матчи сборных. В понедельник, 25 марта, на «ВТБ Арене» в Москве должна была пройти товарищеская встреча национальных команд России и Парагвая. В связи с терактом матч был отменен.

«Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени. Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

На неопределенный срок переносятся матчи чемпионата России по футболу в первой и второй лигах, которые должны были пройти в выходные в Москве и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Под перенос попала встреча в первой лиге между столичным «Торпедо» и краснодарской «Кубанью», которая была намечена на 23 марта. Не состоятся в запланированный срок матчи второй лиги «Велес» — «Новосибирск» и «Родина-2» — «Уфа».

ФК «Тюмень» объявил о переносе сегодняшнего матча первой лиги со «СКА-Хабаровск» на более поздний срок.

Биатлон и лыжные гонки

В биатлоне и лыжных гонках сейчас время чемпионата России. В эти выходные в биатлоне планировался старт турнира в Тюмени. В субботу должны были состояться спринты, открывающие чемпионат, а в воскресенье — пасьюты. В результате все расписание было изменено. Сейчас оно выглядит следующим образом:

25 марта, понедельник — спринты

26 марта, вторник — гонки преследования

28 марта, четверг — смешанная эстафета и сингл-микст

30 марта, суббота — женская эстафета и мужской масс-старт

31 марта, воскресенье — женский масс-старт и мужская эстафета.

Из расписания были убраны индивидуальные гонки. Изначально их планировали провести во вторник, 26 марта. Как сообщили «СЭ» в Союзе биатлонистов России, расписание предварительно и еще возможны отмены и переносы гонок. Уточнения по индивидуальным гонкам последует позже.

В лыжных гонках в эти выходные планировали завершать чемпионат страны гонками на 30 километров у женщин и 50 километров у мужчин свободным стилем. Турнир принимал центр лыжного спорта «Малиновка», который находится в Архангельской области. Ходили разговоры о том, чтобы провести последние гонки без зрителей, однако все же было принято решение отменить старты. Чемпионат России у лыжников на этом завершен.

Другие виды спорта

В пятницу стартовал традиционный международный турнир по фехтованию «Московская сабля» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева. Были разыграны медали у женщин, где победу одержала Софья Великая. В выходные планировали провести турнир у мужчин и командное первенство. Однако в связи с распоряжением мэра Москвы эти поединки были отменены. Информация была опубликована сайте Федерации фехтования России.

В Казани под отмену попали Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, которые стартовали в пятницу и должны были идти до воскресенья. Не состоится в Татарстане и Кубок России по BMX-фристайлу, запланированный на выходные.

В Югре тоже в ближайшие дни поставлены на паузу развлекательные мероприятия. Однако по итогам оперативного заседания антитеррористической комиссии региона было решено, что зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будут проведены, но без участия болельщиков.

Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла перенесла соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, которые проходили в непосредственной близости от теракта в «Крокус Сити» — в отеле «Аквариум».

23 марта должны были пройти матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В итоге четвертый матч в серии между «Спартаком» и «Металлургом» перенесли на другую дату, но четвертая игра в серии «Автомобилист» — СКА состоится. Она начнется с минуты молчания. На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Перенесен на другую дату пятый матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом», который планировали провести 24 марта. Матч четвертьфинальной серии МХЛ с участием «Спартака» и «СКА-1946», который должен был состояться 23 марта, перенесут на другую дату. Встреча «Чайки» с «Мамонтами Югры» пройдет без зрителей. «Омские ястребы» и «Белые медведи» также играют при пустых трибунах. В ВХЛ игры серий ¼ финала Кубка Петрова между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск), а также «Нефтяник» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган) сегодня не состоятся, новую дату назовут позже.

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий в Москве, не состоятся домашние матчи столичных команд в гандболе. Отменены две встречи мужской Высшей лиги, а также игра Суперлиги между московским «Лучом» и командой «Университет» из Ижевска. В других регионах также возможны отмены и переносы матчей.

В волейбольной суперлиге наступила пора плей-офф. В выходные должны были пройти ответные встречи ⅛ финала у мужчин и первые четвертьфинальные матчи у женщин. Решением исполкома ВФВ эти игры были перенесены на 27 марта. Также в другие дни пройдут матчи команд, выступающих в других лигах.

Российская федерация баскетбола объявила об отмене московских матчей в выходные. Встречи Единой лиги ВТБ, которые запланированы на 24, 25 и 26 марта, предварительно состоятся без изменений. Они начнутся с минуты молчания в память о пострадавших в теракте. Во время матчей рекомендовано не проводить развлекательные мероприятия, включая выступление группы поддержки и маскотов.