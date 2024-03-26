Во Франции рассказали, сколько страна потратит на проведение Олимпийских игр
Председатель Счетной палаты Франции Пьер Московиси рассказал, сколько стране обойдется проведение Олимпийских игр.
Председатель Счетной палаты Франции Пьер Московиси рассказал, сколько стране обойдется проведение Олимпийских игр.
«Мы пока точно не знаем стоимость проведения Олимпийских игр. Счетная палата проведет аудит после самих Игр. Олимпиада должна обойтись от трех до пяти миллиардов евро.
Не думаю, что эта сумма сильно повлияет на наш государственный долг», — сказал Московиси в эфире радиостанции France Inter.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.