Во Франции рассказали, сколько страна потратит на проведение Олимпийских игр

«Мы пока точно не знаем стоимость проведения Олимпийских игр. Счетная палата проведет аудит после самих Игр. Олимпиада должна обойтись от трех до пяти миллиардов евро.



Не думаю, что эта сумма сильно повлияет на наш государственный долг», — сказал Московиси в эфире радиостанции France Inter.