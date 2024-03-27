«Это дискриминация». Устроителей Олимпиады-2024 критикуют за платные билеты для младенцев

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Париже столкнулся с негодованием молодых родителей, желающих посетить соревнования. Причина — им не разрешают бесплатно взять с собой на арену младенцев. Во французских СМИ в последнее время появилось несколько заметок на эту тему. В них приводятся критические отзывы будущих гостей соревнований, которые не понимают, почему им запрещают прийти на спортивные объекты с детьми на руках или в переноске.

Противники такого подхода оргкомитета приводят в пример недавние чемпионаты мира и Европы по футболу, а также минувшие Олимпиады, включая сочинскую, где молодым родителям позволяли взять младенцев на соревнования бесплатно. «Дети до 2 лет (родившиеся после 1 февраля 2012) могут посещать любые соревнования без билета и паспорта болельщика», — говорилось в билетной программе зимних Олимпийских игр в России.

«Это дискриминация по отношению к женщинам, — цитирует AFP бельгийца Адриана Пола, который в июне должен впервые стать отцом. — Мы планируем кормить малыша грудью, так что с нашим ребенком придется оставаться моей девушке, она будет вынуждена пожертвовать тем, что мы хотели воплотить вместе».

«Речь идет не о концерте, так что если у вас есть все необходимое для похода с ребенком, то проблем не будет, даже если ему шесть недель. Все, чего хочет ребенок, — это чувствовать себя в безопасности в объятиях своих родителей», — добавил будущий родитель, который приобрел билеты около года назад.

Заставить платить за младенцев хотели и на Олимпиаде в Лондоне, однако 12 лет назад общественность все же сумела добиться отмены этого правила. Сейчас тоже предпринимаются такие попытки — на change.org уже опубликована соответствующая петиция. В ней отмечается, что такие требования являются «несправедливыми, противоречащими природе и духу олимпизма».

Нужно пополнять бюджет

В целом билетная программа «Парижа-2024» часто подвергается критике. В первую очередь за дороговизну. Слышны даже жалобы от спортсменов, чьим родственникам не хватило билетов по доступным ценам.

Всего в продажу должны поступить 13,5 млн билетов, из которых 3,5 млн — на Паралимпийские игры. Половина всех билетов должна быть продана по цене €50 евро и ниже, 1 млн — по цене ниже €24. Однако на топовые события цены очень высокие. На финалы по легкой атлетике цены доходят до €1 000, что заставило главу международной федерации Себастьяна Коу предположить, что на соревнованиях будут пустые места.

Однако оргкомитет и здесь не хочет идти на уступки. «Треть нашего бюджета формируется за счет продажи билетов, — защищается глава “Парижа-2024” Тони Эстанге. — Вот почему есть и очень дорогие билеты. Что касается легкой атлетики, то финалы начинаются от €85, но есть и более дорогие билеты — от €980».