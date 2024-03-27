Текущие события
Футбол. Сборные
05:45
Аргентина
Коста-Рика
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Даллас
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Коламбус
62
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Анахайм
40
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
Монреаль
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Калгари
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Эдмонтон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Вегас
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто
Нью-Джерси
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Детройт
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Каролина
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Бостон
34
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Футбол. Сборные
26.03
Франция
Чили
32
Футбол. Сборные
26.03
Египет
Хорватия
24
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Уэльс
Польша
П 4:5
00
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Украина
Исландия
21
Футбол. Сборные
26.03
Люксембург
Казахстан
21
Футбол. Сборные
26.03
Англия
Бельгия
22
Футбол. Сборные
26.03
Германия
Нидерланды
21
Футбол. Сборные
26.03
Шотландия
Северная Ирландия
01
Футбол. Сборные
26.03
Ирландия
Швейцария
01
Футбол. Сборные
26.03
Словения
Португалия
20
Футбол. Сборные
26.03
Австрия
Турция
61
Все события
12:27 (мск), источник: ТАСС

«Это дискриминация». Устроителей Олимпиады-2024 критикуют за платные билеты для младенцев

Оргкомитет Игр в Париже не разрешает бесплатно взять с собой на арену детей на руках или в переноске.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Париже столкнулся с негодованием молодых родителей, желающих посетить соревнования. Причина — им не разрешают бесплатно взять с собой на арену младенцев. Во французских СМИ в последнее время появилось несколько заметок на эту тему. В них приводятся критические отзывы будущих гостей соревнований, которые не понимают, почему им запрещают прийти на спортивные объекты с детьми на руках или в переноске.

Противники такого подхода оргкомитета приводят в пример недавние чемпионаты мира и Европы по футболу, а также минувшие Олимпиады, включая сочинскую, где молодым родителям позволяли взять младенцев на соревнования бесплатно. «Дети до 2 лет (родившиеся после 1 февраля 2012) могут посещать любые соревнования без билета и паспорта болельщика», — говорилось в билетной программе зимних Олимпийских игр в России.

«Это дискриминация по отношению к женщинам, — цитирует AFP бельгийца Адриана Пола, который в июне должен впервые стать отцом. — Мы планируем кормить малыша грудью, так что с нашим ребенком придется оставаться моей девушке, она будет вынуждена пожертвовать тем, что мы хотели воплотить вместе».

«Речь идет не о концерте, так что если у вас есть все необходимое для похода с ребенком, то проблем не будет, даже если ему шесть недель. Все, чего хочет ребенок, — это чувствовать себя в безопасности в объятиях своих родителей», — добавил будущий родитель, который приобрел билеты около года назад.

Заставить платить за младенцев хотели и на Олимпиаде в Лондоне, однако 12 лет назад общественность все же сумела добиться отмены этого правила. Сейчас тоже предпринимаются такие попытки — на change.org уже опубликована соответствующая петиция. В ней отмечается, что такие требования являются «несправедливыми, противоречащими природе и духу олимпизма».

Источник: AP 2023

Нужно пополнять бюджет

В целом билетная программа «Парижа-2024» часто подвергается критике. В первую очередь за дороговизну. Слышны даже жалобы от спортсменов, чьим родственникам не хватило билетов по доступным ценам.

Всего в продажу должны поступить 13,5 млн билетов, из которых 3,5 млн — на Паралимпийские игры. Половина всех билетов должна быть продана по цене €50 евро и ниже, 1 млн — по цене ниже €24. Однако на топовые события цены очень высокие. На финалы по легкой атлетике цены доходят до €1 000, что заставило главу международной федерации Себастьяна Коу предположить, что на соревнованиях будут пустые места.

Однако оргкомитет и здесь не хочет идти на уступки. «Треть нашего бюджета формируется за счет продажи билетов, — защищается глава “Парижа-2024” Тони Эстанге. — Вот почему есть и очень дорогие билеты. Что касается легкой атлетики, то финалы начинаются от €85, но есть и более дорогие билеты — от €980».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, российские и белорусские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе. В Париже им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами. Международный олимпийский комитет ожидает, что на Игры квалифицируются 36 российских спортсменов и 22 белорусских, максимум — 55 и 28 соответственно.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь