Член паралимпийской сборной России погибла во время теракта в «Крокус сити холле»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Член паралимпийской сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Екатерина Попова погибла во время теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе, во время страшного теракта в “Крокус сити холле” погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек, — говорится в сообщении. — Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас, скорбим вместе с вами, светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах».