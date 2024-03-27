Член паралимпийской сборной России погибла во время теракта в «Крокус сити холле»
В составе сборной России Екатерина Попова принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях.
В составе сборной России Екатерина Попова принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Член паралимпийской сборной России по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Екатерина Попова погибла во время теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.
«Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе, во время страшного теракта в “Крокус сити холле” погибла Екатерина Попова — член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек, — говорится в сообщении. — Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас, скорбим вместе с вами, светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах».
Поповой было 39 лет. Она являлась мастером спорта и двукратной чемпионкой страны. В составе сборной России Попопва принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях.
Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в Красногорске. По последним данным, погибли 140 человек.