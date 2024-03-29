Бах признал, что МОК поддается политическому влиянию

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не делает вид, что не поддается политическому влиянию. Об этом заявил глава организации Томас Бах, выступая на генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании.

«Мы должны во что бы то ни стало защищать нашу автономию, — сказал Бах. — Я это уже говорил много раз, но, очевидно, нужно повторить: это не значит, что мы аполитичны, что мы ведем себя так, как если бы жили на острове святых, что мы не признаем политического влияния наших действий. Они должны иметь политическое влияние. Потому что в противном случае мы не были бы актуальны».

«Но в этом и разница, мы должны быть политически нейтральными. Для вас как национальных олимпийских комитетов это означает, что нужно понимать: кто бы сейчас ни был в правительстве, завтра он может оказаться в оппозиции, а те, кто находится в оппозиции, завтра могут оказаться в правительстве. И что у них по своей природе другие интересы, нежели у нас. Сохраняйте нейтралитет, работайте в тесном контакте с ними до тех пор, пока они уважают вашу автономию. Но подведите черту, когда почувствуете, что они хотят подчинить вас себе и затянуть на свою поляну», — подчеркнул он.

Также Бах выразил надежду, что у олимпийского движения «всегда будут проблемы с политикой». «Если у нас больше не будет проблем с политикой, то это будет означать, что мы больше не актуальны. Политиков интересуют только успешные организации. Если мы не добьемся успеха, если у них не будет ощущения, что у нас есть доступ к такому количеству людей, то они не будут в нас заинтересованы. Поэтому я надеюсь, что у нас всегда будут проблемы с политикой», — заявил глава МОК.

«Мы должны уважать тот факт, что миром управляют политики, а не мы, к сожалению. Но мы также должны заставить политиков понять, что мы можем внести свой вклад в общество только в том случае, если они будут уважать нашу автономию. Если они хотят политизировать нас, если они хотят использовать нас в качестве политических инструментов, мы больше не сможем вносить свой вклад, потому что тогда мы теряем наши ценности», — добавил Бах.