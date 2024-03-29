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09:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МОК заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании, заявил, что бойкота Олимпийских игр в Париже со стороны Украины и России удалось избежать. По его словам, дискуссия по допуску российских спортсменов закончена.

Источник: AP 2023

«На генеральной ассамблее АНОК в Сеуле в зале чувствовалось напряжение, с обеих сторон звучали угрозы бойкота. Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена», — сказал господин Бах (цитата по ТАСС).

По его словам, мнения по-прежнему разные: одни считают, что применение санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию избыточно, другие — что недостаточно. Томас Бах подчеркнул, что такой разброс мнений зачастую свидетельствует о правильном решении. «Если обе стороны не счастливы на все 100%, то вы приняли правильное решение», — отметил господин Бах.

В октябре 2022 года делегация Олимпийского комитета России (ОКР) приняла участие в генассамблее Ассоциации национальных олимпийских видов спорта (АНОК) в Сеуле. Во время выступления главы ОКР Станислава Позднякова глава НОК Дании Ганс Наторп демонстративно покинул зал. В свою очередь Украина призывали МОК отстранить от участия в играх российских спортсменов и угрожали бойкотом соревнований.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в играх только в нейтральном статусе, исключительно в индивидуальном зачете и при условии, что атлет не связан с силовыми ведомствами. Также российские и белорусские спортсмены не примут участия в параде команд на церемонии открытия Олимпийских игр.

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