Глава МОК заявил, что бойкота Олимпиады со стороны России и Украины не будет

«На генеральной ассамблее АНОК в Сеуле в зале чувствовалось напряжение, с обеих сторон звучали угрозы бойкота. Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена», — сказал господин Бах (цитата по ТАСС).

По его словам, мнения по-прежнему разные: одни считают, что применение санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию избыточно, другие — что недостаточно. Томас Бах подчеркнул, что такой разброс мнений зачастую свидетельствует о правильном решении. «Если обе стороны не счастливы на все 100%, то вы приняли правильное решение», — отметил господин Бах.

В октябре 2022 года делегация Олимпийского комитета России (ОКР) приняла участие в генассамблее Ассоциации национальных олимпийских видов спорта (АНОК) в Сеуле. Во время выступления главы ОКР Станислава Позднякова глава НОК Дании Ганс Наторп демонстративно покинул зал. В свою очередь Украина призывали МОК отстранить от участия в играх российских спортсменов и угрожали бойкотом соревнований.