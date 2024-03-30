Германия и Франция будут вместе обеспечивать безопасность на ЧЕ и ОИ

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Германия и Франция намерены теснее взаимодействовать летом 2024 года в вопросах обеспечения безопасности во время чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу в ФРГ и Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Об этом сообщила глава МВД Нэнси Фезер газете Handelsblatt.

«Безопасность чемпионата Европы по футболу у нас в Германии имеет высший приоритет», — сказала она, отметив, что договорилась о расширении сотрудничества в сфере безопасности со своим французским коллегой Жеральдом Дарманеном. «Германские полицейские будут задействованы во время Олимпиады в Париже, а французская полиция на “Евро” в Германии», — сообщила Фезер. Глава МВД подчеркнула, что силы безопасности ФРГ подготовлены к различным сценариям, будь то угрозы, исходящие от исламистов, или кибератаки.

Угроза с воздуха

Как сообщила газета Bild, эксперты в области безопасности считают, что настоящей проблемой при проведении ЧЕ могут стать дроны. Конфликт на Украине и акции хуситов показали опасность современных беспилотных летательных средств, они недорого стоят и технически просты в сборке и применении, пишет издание.

Отвечающий за федеральную полицию и таможню в профсоюзе полиции ФРГ (GdP) Андреас Роскопф отметил, что «дроны стали одной из самых серьезных проблем». В этой связи он призвал ввести «всеобъемлющий повсеместный запрет на полеты дронов на всей территории Германии перед, во время и на некоторое время после чемпионата Европы».

В свою очередь исследователь терроризма, писатель Николас Штокхаммер указал на то, что «[запрещенная в России террористическая группировка] “Исламское государство” (ИГ) уже с 2014—2015 гг. постоянно использует дроны для совершения терактов и атак — как дроны-камикадзе, так и нашпигованные взрывчаткой». «Такие технические средства сегодня проще достать. Тем самым растет и реальная опасность того, что преступники прибегнут к этой недорогой и управляемой издалека технике», — полагает эксперт.

Штокхаммер предупредил о том, что угроза станет еще серьезнее, если экстремисты или террористы смогут заполучить в «горячих точках» современные боевые дроны.