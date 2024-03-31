Журова: Мэр Парижа подставила МОК заявлениями о российских спортсменах

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго навредила Международному олимпийскому комитету (МОК) своими высказываниями в отношении российских и белорусских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Идальго заявила во время своей поездки в Киев, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх этим летом.

«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж, — сказала Журова. — Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело».