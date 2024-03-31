Журова: Мэр Парижа подставила МОК заявлениями о российских спортсменах
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице, если они приедут для участия в Олимпийских играх.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице, если они приедут для участия в Олимпийских играх.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Мэр Парижа Анн Идальго навредила Международному олимпийскому комитету (МОК) своими высказываниями в отношении российских и белорусских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Идальго заявила во время своей поездки в Киев, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх этим летом.
«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж, — сказала Журова. — Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.