МОК предоставит российским спортсменам жилье на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит жилье и логистическую поддержку российским и белорусским спортсменам, которые будут выступать на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — отметили в организации.

Мэр Парижа Анн Идальго во время недавней поездки в Киев заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице.