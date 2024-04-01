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14:09 (мск), источник: ТАСС

МОК предоставит российским спортсменам жилье на Олимпиаде в Париже

Мэр Парижа Анн Идальго во время недавней поездки в Киев заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит жилье и логистическую поддержку российским и белорусским спортсменам, которые будут выступать на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — отметили в организации.

Мэр Парижа Анн Идальго во время недавней поездки в Киев заявила, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.

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