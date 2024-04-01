Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Рома
00
Хоккей. НХЛ
2.04
Коламбус
Колорадо
Хоккей. НХЛ
2.04
Рейнджерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
2.04
Тампа-Бэй
Детройт
Хоккей. НХЛ
2.04
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
2.04
Филадельфия
Айлендерс
Футбол. Первая лига
17:00
Кубань
Динамо Мх
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Удинезе
11
Хоккей. НХЛ
2.04
Виннипег
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
2.04
Сент-Луис
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.04
Сан-Хосе
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Салернитана
30
Все события
20:49 (мск), источник: Sport24

Тарасова ответила мэру Парижа: Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание мэра Парижа Анн Идальго в отношении российских спортсменов.

Тарасова ответила мэру Парижа: «Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад» | Источник: Sport24

На прошлой неделе политик посетила Киев, где пообщалась с местными атлетами, главой НОК Украины Вадимом Гутцайтом и мэром столицы Виталием Кличко. Во время беседы она заявила украинским спортсменам, что они в столице Франции будут чувствовать себя как дома, а вот россиянам и белорусам там рады не будут.

«Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад. Это то, что я знаю, вижу и чувствую. Считаю, такие люди, как Идальго, не должны занимать столь высокие должности. А те российские спортсмены, кто все-таки поедет на Олимпиаду, на подобные заявления обращать внимания не будут. Уже ко всему готовы», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Читайте также от «Sport24»
«Какая красивая девушка!» Гимнастка Дина Аверина. Фото в купальнике. Восторженная реакция подписчиков
«Иду на свидание. Познакомились при очень необычных обстоятельствах». Мисс Россия Линникова, переехавшая во Францию
«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома». Русская фигуристка Станислава Константинова
Фигуристка Елизавета Нугуманова: «Я получила сегодня новое очень красивое вечернее платье. Шикарный образ»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь