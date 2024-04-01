Тарасова ответила мэру Парижа: Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад

На прошлой неделе политик посетила Киев, где пообщалась с местными атлетами, главой НОК Украины Вадимом Гутцайтом и мэром столицы Виталием Кличко. Во время беседы она заявила украинским спортсменам, что они в столице Франции будут чувствовать себя как дома, а вот россиянам и белорусам там рады не будут.

«Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад. Это то, что я знаю, вижу и чувствую. Считаю, такие люди, как Идальго, не должны занимать столь высокие должности. А те российские спортсмены, кто все-таки поедет на Олимпиаду, на подобные заявления обращать внимания не будут. Уже ко всему готовы», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.