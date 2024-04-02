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12:31 (мск), источник: Sport24

Губерниев об откровении Баха про российских спортсменов: «Абсолютно мерзкая штука. После такого опускаются руки»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отраегировал на откровения главы МОК Томаса Баха в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

Губерниев об откровении Баха про российских спортсменов: «Абсолютно мерзкая штука. После такого опускаются руки» | Источник: Sport24

Российские пранкеры пообщались с Бахом от имени африканского чиновника. Функционер признался, что МОК просил украинцев отслеживать высказывания и реакции россиян в интернете, чтобы найти повод не допустить их на Олимпиаду в Париже.

«МОК уже давно пробил дно, честно говоря. Можно было бы улыбнуться, но, на самом деле, это все довольно печально. Какая‑то абсолютно мерзкая штука. Кто‑то из россиян еще может относиться к МОК положительно или нейтрально, но после такого опускаются руки. Смотря на эти заявления, хочется проводить еще больше таких турниров, как “Игры дружбы”, Игры БРИКС и других соревнований, против которых выступает МОК», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов к участию в Играх-2024 в статусе индивидуальных нейтральных атлетов, создав для них специальные флаг и музыку вместо гимна. На Олимпиаде смогут выступить не более 55 спортсменов из РФ.

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