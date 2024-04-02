Российские пранкеры разоблачили Томаса Баха. Глава МОК действительно наговорил лишнего

Пранкеры Вован и Лексус разыграли президента МОК Томаса Баха: о чём проговорился глава олимпийского движения? | Источник: Чемпионат.com

Не успел отойти после разговора с российскими пранкерами Лексусом и Вованом глава ВАДА Витольд Банька, как на их же удочку попался Томас Бах. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) побеседовал с «африканским политиком». Видимо, с тем же, кто беседовал с Банькой.

И, надо сказать, Бах наговорил немало лишнего.

«Ужасно, что там происходит»

Всё началось с Камилы Валиевой. Неназванный «африканский политик» упомянул, что в России поддерживают фигуристку, на что Бах кивнул головой.

«Даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это и оказало ей особый приём и особую честь. Они заявили, что поддерживают её и что вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит», — отметил глава МОК.

Ужасным для главы олимпийского движения кажется и то, что в России будут проводить Всемирные игры дружбы. Судя по всему, сейчас это главная проблема для организации. Бах считает, что страны Африки могут выступить единым фронтом и «защитить целостность спорта».

«Эти игры представляются Россией как игры президента России. Если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», — заявил Бах.

Макрон поможет

Тему Игр дружбы обсуждали долго. Бах отметил, что если кто-то из Африки всё-таки решится принять участие в Играх дружбы, то его ждут последствия.

«Спортсмены должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как Спартакиада во времена Советского Союза», — подчеркнул глава МОК.

Но, чтобы минимизировать риски, Бах уже обсудил ситуацию с европейскими коллегами. И даже планирует заручиться поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона. Тот, по его словам, поддержит бойкот Игр дружбы.

«Я позабочусь о том, чтобы президент Макрон поддержал этот шаг Европейского союза. Я свяжусь с ними. Скорее всего, это будет вице-президент Европейской комиссии, представитель Греции, господин (Маргаритис. — Прим. “Чемпионата”) Схинас. Он отвечает за спорт и свяжется с вашими представителями, и они подготовят общее заявление.

Я также проинформирую президента Макрона об этой инициативе, чтобы он мог поддержать её. Президент Макрон во всём этом согласен со мной и с нами. С другой стороны, Комиссия ЕС не так обеспокоена, потому что у них нет никаких признаков того, что Россия пыталась привлечь некоторые из их стран к участию в этих Играх, так что там они ни о каких контактах не знают".

Это было чистосердечное признание

Ну, а затем Бах прямо сказал, что санкции в отношении спортивной России носят политический характер. Никаких догадок. Чистосердечное признание.

«Мы наказываем тех, кто несёт ответственность за происходящее, никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать флаг. Олимпийский комитет России после того, как мы отстранили их, сделал несколько довольно агрессивных заявлений, что это дискриминация, фашизм».

В преддверии Олимпиады в Париже Лозанна даже привлекла украинцев, чтобы они следили за словами российских спортсменов.

«Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями (в поддержку СВО. — Прим. “Чемпионата”), он не может принимать участия в Играх. У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — подчеркнул он.

Напоследок «африканский чиновник» сказал, что «скоро грянет бой против Игр дружбы». На что Бах ответил: «Да, очень хорошо, очень хорошо!».

Стал ли ещё кто-нибудь «жертвой» российских пранкеров? Это знают только сами Лексус и Вован. Впрочем, потенциальным участникам розыгрыша можно дать совет — скрывать уже нечего. Говорите как есть. С вами всё и так ясно.