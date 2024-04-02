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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МИД обвинил главу МОК Баха в преступном сговоре

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент МОК Томас Бах вступил в политико-административный и преступный сговор для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», — написала Захарова.

«Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в “просьбе следить за российскими атлетами” должны стать предметом тщательного расследования», — добавила она.

Дипломат выразила надежду, что международные спортивные журналисты «не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию», которая, по мнению Захаровой, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом признался, что комитет просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их участия в грядущей Олимпиаде в Париже.

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