МИД обвинил главу МОК Баха в преступном сговоре

«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», — написала Захарова.
«Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в “просьбе следить за российскими атлетами” должны стать предметом тщательного расследования», — добавила она.
Дипломат выразила надежду, что международные спортивные журналисты «не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию», которая, по мнению Захаровой, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом признался, что комитет просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их участия в грядущей Олимпиаде в Париже.