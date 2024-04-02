МИД обвинил главу МОК Баха в преступном сговоре

«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», — написала Захарова.

«Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в “просьбе следить за российскими атлетами” должны стать предметом тщательного расследования», — добавила она.

Дипломат выразила надежду, что международные спортивные журналисты «не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию», которая, по мнению Захаровой, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха.