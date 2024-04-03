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14:18 (мск), источник: ТАСС

МОК не будет требовать от россиян единой нейтральной формы на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россияне и белорусы не должны будут создавать единую форму нейтральных спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Источник: AFP 2023

«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в “Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов”, утвержденных исполкомом МОК 8 декабря 2023 года», — сообщили в организации.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.

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