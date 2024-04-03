МОК не будет требовать от россиян единой нейтральной формы на Олимпиаде в Париже

«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в “Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов”, утвержденных исполкомом МОК 8 декабря 2023 года», — сообщили в организации.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.