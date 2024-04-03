Дыра в Париж. Кто из российских спортсменов пролезет на Олимпиаду?

Источник: Пресс-служба Олимпиады

Российские спортсмены были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе только в декабре 2023 года — когда в большинстве видов спорта отбор на Игры либо уже полным ходом шел, либо вообще завершался. Поэтому в двадцатых числах марта, когда проходил исполком МОК, на нем были озвучены следующие неутешительные цифры: квалифицировались на Олимпиаду в данный момент только 12 россиян, всего теоретически их способно отобраться 55, а на практике в Париже могут оказаться 36 российских спортсменов.

Но это было до заявления Федерации гребного спорта России, представители которой сохраняли шансы выступить на Играх. В марте в Азербайджане проходили отборочные заезды, по итогам которых была сформирована команда для участия в европейской квалификации. Однако выступать на соревнованиях в венгерском Сегеде и швейцарском Люцерне российские спортсмены не будут. Вместе с тренерами они решили отказаться от отбора на Олимпиаду на условиях и обязательствах, которые поставили перед ними Международная федерация гребного спорта и МОК.

«Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но нам предлагают выступать на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может», — заявил президент ФСГР Алексей Свирин.

Что ж, количество россиян в нейтральном статусе на Олимпийских играх и так выглядело негусто. Отказались от участия наши пловцы, не согласившись с условиями международной федерации, не получили нейтральный статус все сильнейшие российские фехтовальщики, в легкой атлетике реакционно настроенный британский президент международной федерации Себастьян Коу российских спортсменов не пускает на международные турниры ни на каких условиях в принципе. И этот список можно продолжать.

Помимо того, что во многих международных федерациях сделали максимум для того, чтобы российских спортсменов на Олимпиаде был минимум — извините за каламбур, — свои усилия в этом направлении предпринимает и МОК. С одной стороны, говорит о правах человека и равных возможностях, а с другой — отказывает российским спортсменам в участии в церемонии открытия и заставляет соглашаться на прочие унизительные условия.

Так что говорить даже о том, что кто-то из российских атлетов в принципе поедет в Париж, преждевременно — и из тех, кто отобрался или отберется. Риторика президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха превращается в откровенно враждебную по отношению к России. Еще немного, и для каждого нормального гражданина России участие в этих Играх станет неприемлемым. Но пока об этом не будем — а рассмотрим, кто из наших в принципе все-таки может выступить на Олимпиаде.

Теннис

Участие российских теннисистов в Олимпийских играх кажется гарантированным. Отбор здесь проводится по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) на 10 июня 2024 года — по 56 человек, максимум четыре квоты на страну. Что у мужчин, что у женщин столько российских теннисистов однозначно наберется.

Прямо сейчас, например, на Олимпиаду отбираются Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин у мужчин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова у женщин. Кроме того, по отдельному списку из 10 лучших в парном разряде может квалифицироваться на Игры Вера Звонарева, в настоящее время 9-я ракетка мира в этой дисциплине.

Правда, до сих пор остается непроясненным один нюанс. По регламенту отбора на Игры каждый теннисист должен выступить минимум в двух матчах за олимпийский цикл за свою национальную сборную в командных турнирах — у мужчин это Кубок Дэвиса, у женщин — Кубок Билли Джин Кинг. Ни один из россиян в данный момент этому критерию не удовлетворяет, так как сборные России отстранены с марта 2022 года от участия в командных соревнованиях.

Однако поскольку российские игроки выступают в профессиональных турах в нейтральном статусе и не участвуют в командных турнирах не по своей воле, есть четкое ощущение, что Международная теннисная федерация (ITF) применять к ним это правило не будет. Тем более что участие теннисистов из России в Олимпиаде для чиновников из МОК выгодно: хоть каких-то представителей из нашей страны в Париже иметь надо, чтобы отрапортовать о «выполненной миссии спорта».

К тому же шанс того, что в теннисных матчах могут произойти какие-то инциденты политического характера, практически исключен: россияне колесят по миру вместе со всем профессиональным туром и периодически встречаются на корте с украинцами, которые уже давно никаких демаршей не предпринимают. Некоторые даже пожимали нашим руки или «стукались» с ними ракетками — хотя в целом отказ с украинской стороны от рукопожатий остается в силе.

Единоборства

Здесь во всех дисциплинах российские представители вовсю участвуют в отборе на Олимпийские игры. В прошлом году на чемпионате Европы в Белграде, первой стадии квалификации, россияне завоевали четыре олимпийские лицензии (они неименные) в вольной борьбе. В греко-римской борьбе ни одной лицензий на том турнире взять не удалось, но президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявлял РИА Новости о своей уверенности в том, что все шесть квот в этой дисциплине наши спортсмены также получат.

Однако что касается самого выступления на Олимпийских играх, то здесь не так все просто, как в теннисе. Совершенно очевидно, что борцам, которые, в отличие от большинства наших ведущих теннисистов, живут и тренируются в России, будет сложнее абстрагироваться от недружественной повестки МОК. Да и со стороны Лозанны возможны препоны. Так, олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву уже отказали в участии в отборе на Игры из-за фотографии на фоне плаката «Нет нацизму!». Не исключено, что ближе к Олимпиаде в МОК найдут способ не дать нейтральный статус и другим нашим борцам.

Поэтому Мамиашвили конкретно на Олимпиаду пока планы не строит. «Мы готовимся к тому, чтобы завоевать максимальное количество возможных лицензий. А участие в Олимпийских играх — это совсем другая история. Сначала нам надо завоевать такое право, а затем мы уже будем очень серьезно проводить консультации и слушать друг друга. Решение, думаю, будет сбалансированным и взвешенным. Но сейчас спешить не надо», — отметил глава ФСБР.

Продолжается отбор на Олимпийские игры в дзюдо. Он закончится только в июне, и глава Федерации дзюдо России пока остерегается конкретики по поводу российского представительства в этом виде спорта в Париже. «Нам предстоит еще участие в довольно большом количестве рейтинговых турниров, сейчас мы сосредоточены на как можно более успешном выступлении в них наших ребят и девушек. Пока преждевременно что-либо говорить о нейтральном статусе для нашего участия в Олимпиаде и выполнении каких-либо других необходимых условий», — отметил он.

В тхэквондо россияне в настоящее время завоевали четыре олимпийские лицензии. На квалификационном турнире в Болгарии в марте задачу выполнили олимпийский чемпион Токио Максим Храмцов, серебряная медалистка Игр Татьяна Минина, Полина Хан. В конце декабря олимпийскую лицензию получил чемпион Игр-2020 Владислав Ларин, выиграв турнир Большого шлема в Париже.

Велоспорт, батут и гольф

В велошоссе у России четыре олимпийские лицензии — по две у мужчин и женщин. Однако в участии российских велогонщиков в Олимпиаде есть сомнения. «Не так даже важно, сколько у нас квот, это ничего не меняет, поскольку мы не понимаем, поедем ли туда вообще. Кто будет оплачивать эту поездку, кто будет сопровождать спортсменов и так далее», — заявлял в феврале РИА Новости президент Федерации велосипедного спорта России (ФСВР) Вячеслав Екимов.

Позднее в марте, когда в МОК были озвучены конкретные принципы участия российских спортсменов в нейтральном статусе на Играх в Париже, Екимов в Telegram-канале ФСВР высказал мнение, что ехать на Олимпиаду надо. «Во-первых, мы как страна продолжаем поддерживать спортивные идеалы. Во-вторых, все наши спортсмены, которые будут квалифицированы и отобраны для участия, — это профессиональные спортсмены. Для них это профессиональная деятельность, и они заслужили уважение к своему труду», — заявил он.

Одна олимпийская лицензия у россиян в прыжках на батуте появилась после состоявшегося в конце марта в Германии этапа Кубка мира. Она является неименной, а претендуют на нее две спортсменки — Яна Лебедева и Анжела Бладцева. Кто именно поедет в Париж, станет известно позднее — решение в федерации этого вида спорта планируют принять по спортивному принципу.

Может выступить российская спортсменка и на олимпийских соревнованиях по гольфу. Многие помнят олимпийский рекорд, который установила в одном из раундов на Играх в Рио россиянка Мария Верченова. И вот у нее намечается последовательница: близка к отбору на Олимпиаду в Париже Наталья Гусева, ворвавшаяся в прошлом году в элиту мирового гольфа. Правда, по состоянию на начало апреля она в число 60 участниц Игр не входит, но близка к этому и числится в списке запасных участниц. Поскольку отбор будет осуществлен на основании мирового рейтинга на 24 июня, у Гусевой еще есть все шансы добраться до столицы Франции.